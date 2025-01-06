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車手年輕化 彰化小資女投資上當、警逮18歲詐團車手
彰化縣詹姓小資女上網看到投資虛擬貨幣高獲利訊息，點入後加Line，向「幣商」購買28萬元虛擬貨幣，面交時幸好被巡邏員警發現取款男子行蹤可疑，上前攔阻。警詢後，依詐欺、洗錢防制法移送年僅18歲周姓車手。
據了解，詹姓女子（35歲）想在年關前投資，在臉書上看到投資泰達幣等虛擬貨幣高獲利訊息，點網頁連結後加入投資群組，就有自稱「理財專員」聯繫，教她到網站申請成為會員和虛擬貨幣錢包，及上網看虛擬貨幣指數，結果天天上漲從未下跌，讓詹女十分動心，決定把今年辛苦賺來的儲蓄28萬元都購買虛擬貨幣。
詹女與「理專」約定由專人收取現金交給虛擬貨幣「幣商」，約定時間為去年12月30日下午在二水鄉某超商附近。因取款男子從北部搭台鐵南下二水車站，在超商附近徘徊，引起巡邏員警注意，在詹女騎機車到達並面交現金後，員警一擁而入逮捕，帶回二水分駐所詢問。
警方今表示，詹女一開始不相信自己被詐，跟著回到二水分駐所，看警方點開投資網站顯示是虛擬金融網站，也點開警政署「打詐儀表板」分析投資詐騙類型，她才恍然大悟，慶幸自己第一次面交被攔阻，保住辛苦錢。
田中警分局長林鼎超說，合法金融機構和投顧公司都不會派員向民眾收取投資現金，民眾勿輕信網路或社群軟體的可輕鬆獲利、穩賺不賠的資訊，如有疑問可直接撥打110、165詢問。
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