快訊

成效102%！揭黑熊學院公益平台違法募資 王鴻薇：吃人血饅頭幫綠營宣傳

黨內持續逼宮…加拿大總理杜魯多傳最快本周宣布辭職 加幣應聲急拉

有地表最強戰車就免驚？ 國軍改良現役戰車問題一籮筐

聽新聞
0:00 / 0:00

車手年輕化 彰化小資女投資上當、警逮18歲詐團車手

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣詹姓小資女上網看到投資虛擬貨幣高獲利訊息，點入後加Line，向「幣商」購買28萬元虛擬貨幣，面交時幸好被巡邏員警發現取款男子行蹤可疑，上前攔阻。警詢後，依詐欺、洗錢防制法移送年僅18歲周姓車手。

據了解，詹姓女子（35歲）想在年關前投資，在臉書上看到投資泰達幣等虛擬貨幣高獲利訊息，點網頁連結後加入投資群組，就有自稱「理財專員」聯繫，教她到網站申請成為會員和虛擬貨幣錢包，及上網看虛擬貨幣指數，結果天天上漲從未下跌，讓詹女十分動心，決定把今年辛苦賺來的儲蓄28萬元都購買虛擬貨幣。

詹女與「理專」約定由專人收取現金交給虛擬貨幣「幣商」，約定時間為去年12月30日下午在二水鄉某超商附近。因取款男子從北部搭台鐵南下二水車站，在超商附近徘徊，引起巡邏員警注意，在詹女騎機車到達並面交現金後，員警一擁而入逮捕，帶回二水分駐所詢問。

警方今表示，詹女一開始不相信自己被詐，跟著回到二水分駐所，看警方點開投資網站顯示是虛擬金融網站，也點開警政署「打詐儀表板」分析投資詐騙類型，她才恍然大悟，慶幸自己第一次面交被攔阻，保住辛苦錢。

田中警分局長林鼎超說，合法金融機構和投顧公司都不會派員向民眾收取投資現金，民眾勿輕信網路或社群軟體的可輕鬆獲利、穩賺不賠的資訊，如有疑問可直接撥打110、165詢問。

彰化縣田中警分局二水分駐所逮捕年僅18歲的車手。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田中警分局二水分駐所逮捕年僅18歲的車手。記者簡慧珍／攝影

網站 虛擬貨幣 超商

延伸閱讀

帳戶交詐團洗錢謊報遺失 加判誣告

詐團黑吃黑 車手被劫百萬

詐團車手拿百萬贓款走出超商 遭雙胞胎兄弟黑吃黑強盜

提款卡交詐團使用又報案遺失 洗錢罪逃不過 再判誣告罪

相關新聞

帳戶交詐團洗錢謊報遺失 加判誣告

杜姓男子提供名下二個帳戶供詐團使用，接到銀行通知被列警示帳戶後報案謊稱提款卡遺失，應是密碼寫在卡片上被盜用；基隆地方法院...

男持刀攻擊消防員 4罪起訴

新北市中和區某出租民宅上月發生火災，滅火後賴姓房客與孫姓消防員口角，涉嫌持折疊刀、麵包刀追趕，飆罵髒話，造成孫男跌倒受傷...

台中兩移工酒後打架 桌子都翻了 警調監視錄影追查

台中市太平區一處小吃攤昨晚10時許發生客人酒後打架衝突，警方據報，打架兩人已離去，但據調查是兩名移工，將進一步追查到案，...

車手年輕化 彰化小資女投資上當、警逮18歲詐團車手

彰化縣詹姓小資女上網看到投資虛擬貨幣高獲利訊息，點入後加Line，向「幣商」購買28萬元虛擬貨幣，面交時幸好被巡邏員警發...

父有錢有伴侶子女就免扶養？法官判子女不當得利要賠錢

現在社會親子關係疏離，有子女以為，父母有錢又有人陪伴，自己就可以免除扶養的義務，彰化一名葉姓老翁長年與女友同居，老翁過世後，其女友認為老翁的3個小孩未善盡扶養義務，且老翁重病生活無法自理時，子女們也不聞不問，因此向3子女各求償4百萬元，法官判決認定，老翁雖沒有受3子女扶養的權利，但父親重病後3子女的應對方式，等同不當得利，因此判3子女要各賠償38萬餘元給父親女友。 法官都認定3子女無須盡扶養義務，為何還各自要賠錢給父親女友？本周法律快譯通專欄將探討關於扶養與不當得利的權利義務，歡迎訂閱分享。

北市刑事小隊長為替子喬債務濫查個資 士檢4罪起訴求重刑

李姓刑事小隊長前年退休前為替兒子追債，非因公查詢債務人身分資料用以喬債，案經廉政署、警政署及調查局移送，士林地檢署偵結依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。