快訊

成效102%！揭黑熊學院公益平台違法募資 王鴻薇：吃人血饅頭幫綠營宣傳

黨內持續逼宮…加拿大總理杜魯多傳最快本周宣布辭職 加幣應聲急拉

有地表最強戰車就免驚？ 國軍改良現役戰車問題一籮筐

聽新聞
0:00 / 0:00

北市刑事小隊長為替子喬債務濫查個資 士檢4罪起訴求重刑

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

李姓刑事小隊長前年退休前為替兒子追債，非因公查詢債務人身分資料用以喬債，案經廉政署、警政署及調查局移送，士林地檢署偵結依偽造文書等罪嫌起訴。

起訴指出，李男2018年7月至2024年7月擔任台北市警局萬華分局偵查隊刑事小隊長，其子因其期貨交易與劉姓、曹姓男子產生債務糾紛，李男為替子喬債，使用公務系統於2023年10月23日、11月3日查詢兒子有無遭人提告，同年11月8日查詢曹男刑案前科紀錄，同年11月14日查詢劉男刑案資料。

李姓父子2023年11月10日致電曹男約定在台北市某咖啡廳見面商討債務，當天除曹男外，劉男也出席參與討論，席間李男言語暗示已知曹男背景資料。

同年11月17日，李男以陳姓妻子手機聯繫劉男，相約劉、曹2人到台北市中山區某舞廳討論還債事宜，席間李男又告訴劉男父親，已知對方是基隆人、綽號「阿富」，及劉男出生年、過去曾居住台北市何處等資料，並佯稱熟識劉男姊姊。

李男到案坦承利用公務系統查詢資料，並證實2023年11月17日替兒子與劉男、曹男討論債務問題，但否認洩露國防以外秘密及非法利用個資罪嫌；但曹男、劉男指稱李男在舞廳喬債時確實提及劉男父母親、出生年次、居住場所等資料。

檢方勘查相關對話紀錄、電腦資料查詢紀錄、李男勤務表等，確認李男在查詢個資時未偵辦刑案或服勤，卻在系統查詢事由上填寫「執行刑事相關業務」等字詞，認定李男涉嫌刑法「公務員登載不實準公文書」、「洩漏國防以外秘密」、個資法「公務員假借職務機會非法蒐集個資」、「公務員假借職務機會非法利用個資」等罪。

其中，檢方分別建請法官以公務員假借職務機會非法蒐集個資、公務員假借職務機會非法利用個資等罪從重論處；又因李男犯案時服務於國家機關而具法定職務權限者，建請法官依個資法第44條規定加重其刑。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

個資 公務員 北市

延伸閱讀

特斯拉皮卡爆炸案 靠數據破案 陷個資焦慮

陸惠台人辦證 民進黨：恐仿俄烏戰爭 當攻台藉口

律師閱卷翻拍筆錄傳line群 涉外洩告訴人個資 緩起訴80小時義務勞務

醒吾男大生文大揮刀釀2傷 案發7天士檢火速偵結起訴

相關新聞

帳戶交詐團洗錢謊報遺失 加判誣告

杜姓男子提供名下二個帳戶供詐團使用，接到銀行通知被列警示帳戶後報案謊稱提款卡遺失，應是密碼寫在卡片上被盜用；基隆地方法院...

男持刀攻擊消防員 4罪起訴

新北市中和區某出租民宅上月發生火災，滅火後賴姓房客與孫姓消防員口角，涉嫌持折疊刀、麵包刀追趕，飆罵髒話，造成孫男跌倒受傷...

台中兩移工酒後打架 桌子都翻了 警調監視錄影追查

台中市太平區一處小吃攤昨晚10時許發生客人酒後打架衝突，警方據報，打架兩人已離去，但據調查是兩名移工，將進一步追查到案，...

車手年輕化 彰化小資女投資上當、警逮18歲詐團車手

彰化縣詹姓小資女上網看到投資虛擬貨幣高獲利訊息，點入後加Line，向「幣商」購買28萬元虛擬貨幣，面交時幸好被巡邏員警發...

父有錢有伴侶子女就免扶養？法官判子女不當得利要賠錢

現在社會親子關係疏離，有子女以為，父母有錢又有人陪伴，自己就可以免除扶養的義務，彰化一名葉姓老翁長年與女友同居，老翁過世後，其女友認為老翁的3個小孩未善盡扶養義務，且老翁重病生活無法自理時，子女們也不聞不問，因此向3子女各求償4百萬元，法官判決認定，老翁雖沒有受3子女扶養的權利，但父親重病後3子女的應對方式，等同不當得利，因此判3子女要各賠償38萬餘元給父親女友。 法官都認定3子女無須盡扶養義務，為何還各自要賠錢給父親女友？本周法律快譯通專欄將探討關於扶養與不當得利的權利義務，歡迎訂閱分享。

北市刑事小隊長為替子喬債務濫查個資 士檢4罪起訴求重刑

李姓刑事小隊長前年退休前為替兒子追債，非因公查詢債務人身分資料用以喬債，案經廉政署、警政署及調查局移送，士林地檢署偵結依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。