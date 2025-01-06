北市刑事小隊長為替子喬債務濫查個資 士檢4罪起訴求重刑

現在社會親子關係疏離，有子女以為，父母有錢又有人陪伴，自己就可以免除扶養的義務，彰化一名葉姓老翁長年與女友同居，老翁過世後，其女友認為老翁的3個小孩未善盡扶養義務，且老翁重病生活無法自理時，子女們也不聞不問，因此向3子女各求償4百萬元，法官判決認定，老翁雖沒有受3子女扶養的權利，但父親重病後3子女的應對方式，等同不當得利，因此判3子女要各賠償38萬餘元給父親女友。 法官都認定3子女無須盡扶養義務，為何還各自要賠錢給父親女友？本周法律快譯通專欄將探討關於扶養與不當得利的權利義務，歡迎訂閱分享。

2025-01-06 10:00