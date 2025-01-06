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婦人髮廊踩空2樓摔1樓喪命 樓梯缺扶手業者被判刑賠錢

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄一名楊謝姓婦人前年1月6日到新興區一家髮廊理髮，從店內2樓走到1樓時，因重心不穩摔倒，送醫急救後腦部多處損傷，最終於同年9月因顱內出血喪命，婦人兒子不滿對髮廊劉姓負責人提告，法院審理時，劉願以190萬元和解，法官審酌後依過失致死罪判刑4月，得易科罰金，緩刑2年。

判決指出，這名婦人當天從髮廊2樓沿樓梯下樓，但髮廊樓梯未設有扶手，婦人因重心不穩跌到1樓，送醫檢查頭部有外傷併頭皮撕裂傷，及瀰漫性蜘蛛膜下腔出血、左腦挫傷併硬腦膜下出血、血腦症、水腦症、右側第九肋骨折、第十二胸椎壓迫性骨折等傷害。

後續在醫院治療，最終仍於同年9月26日撒手人寰，婦人家屬不滿，認為髮廊沒設置扶手有疏失，氣得對劉姓負責人提告。

檢方調查時，劉男稱樓梯是設計師設計，婦人不靠內握持柵欄式扶手下樓，卻靠外行走而踩空階梯，不是他可以預見及避免。

但檢方依據建築師公會鑑定報告，認為劉男本應於室內樓梯內兩側裝設距梯級鼻端高度75公分以上扶手，竟疏未注意，僅於上址樓梯第二部分側牆非平台處設置扶手，其他均未設置扶手已有疏失，偵結將他起訴。

高雄地院審理後，法官認為劉男雖有過失，但他最後拿出190萬元與婦人家人和解，考量他無前科，依過失致死罪判刑4月，得易科罰金，緩刑2年。

樓梯扶手示意圖。記者張議晨／攝影
樓梯扶手示意圖。記者張議晨／攝影

壓迫性骨折 設計師 髮廊

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