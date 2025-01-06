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南投縣信義鄉公所技士收賄 貪20萬檢今起訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣信義鄉公所廖姓技士，涉在2022年至2024年間，利用採購標案，向兩名承包商收賄，以每件3000元至5000元不等價格，廖一共收賄20.3萬元，台中地檢署今偵結，依貪汙罪起訴廖等3人。

起訴指出，廖姓男子（52歲）從2012年起即任職南投縣信義鄉公所，歷經建設課約聘人員、清潔隊隊員、建設課技士等職務，在建設課任職期間負責鄉公所採購案件發包、履約管理、驗收、審核結算文書資料等業務。

廖男從2022年至2024年經辦採購案期間，向承包工程的陳姓（64歲）、黃姓業者（49歲）等2人，收取每件小額採購工程標案3000元至5000元的賄款。

陳姓業者等2人為避免承包的小額採購工程驗收、請款等程序遭刁難，分別交付64件小額採購工程標案賄款19.3萬 元、2件小額採購工程標案匯款1萬元。

此案由台中地檢署檢察官黃鈺雯，指揮中檢重案支援中心檢察事務官、法務部廉政署中部地區調查組偵辦，認定廖男涉犯公務員對於職務上行為收受賄賂罪，陳姓業者等2人涉犯非公務員對於公務員職務上行為交付賄賂罪，廖在偵查中繳回犯罪所得，今偵結起訴。

檢方審酌，陳姓業者始終坦承犯行，犯後態度良好，配合檢廉機關調查，因此查獲本案犯行，建請法院依貪汙治罪條例第11條第5項予以減輕或免除其刑。

台中地檢署偵辦南投縣信義鄉技士貪汙案，今偵結起訴。圖／本報資料照
台中地檢署偵辦南投縣信義鄉技士貪汙案，今偵結起訴。圖／本報資料照

公務員 南投縣 收賄

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