帳戶交詐團洗錢謊報遺失 加判誣告

杜姓男子提供名下2個帳戶供詐騙集團使用，又報案稱提款卡遺失被盜用。基隆地院查出是杜男主動提供帳戶，洗錢罪判刑2月，誣告罪處拘役20日。聯合報系資料照片 杜姓男子提供名下二個帳戶供詐團使用，接到銀行通知被列警示帳戶後報案謊稱提款卡遺失，應是密碼寫在卡片上被盜用；基隆地方法院查出是杜男主動提供帳戶，依洗錢罪判刑二月，誣指他人使用提款卡部分另依誣告罪處拘役廿日。可上訴。

判決指出，廿多歲杜男去年五月底至六月初在基隆火車站南站，將自己申辦的二家銀行帳戶提款卡放在置物櫃內，再將放置位置告知身分不明的詐欺集團成員前往收取，另提供提款卡密碼，讓詐團成員可以使用這二張提款卡。

二個帳戶事後因涉案被列警示，杜男收到銀行通知名下帳戶有異常交易、列為警示帳戶後，擔心受牽連，去年六月三日晚間前往基隆市警二分局信六路派出所報案，謊稱錢包遺失，二張金融帳戶提款卡上貼有密碼，認為已遭人使用，害他成為人頭帳戶。

由於確有被害人遭詐欺集團行騙後匯款人杜男帳戶，基隆地檢署依幫助詐欺取財罪嫌、洗錢防制法幫助洗錢罪嫌將他起訴。

基隆地院審理後認定犯行，判刑二月，併科罰金二萬元，罰金如易服勞役，以一千元折算一日。

法官也審酌杜男明知提款卡非遺失，僅為避免將帳戶交給他人使用被查獲，誣告未指定犯人之他人涉犯詐欺罪，徒增司法資源浪費，且使他人有受刑事處罰危險。念其犯後主動自首坦承犯行，兼衡其智識程度及家庭經濟狀況等情狀，處拘役廿日，如易科罰金，以一千元折算一日。