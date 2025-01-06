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男持刀攻擊消防員 4罪起訴
新北市中和區某出租民宅上月發生火災，滅火後賴姓房客與孫姓消防員口角，涉嫌持折疊刀、麵包刀追趕，飆罵髒話，造成孫男跌倒受傷。
新北地檢署認為他僅因細故持刀攻擊警消人員，依侮辱公務員、持凶器對公務員強暴脅迫、傷害及恐嚇四罪起訴。
新北市消防局上月六日清晨六時許獲報，中和區泰和街一處出租民宅發生火警，冒出濃煙，派員前往灌救。
消防人員撲滅火勢後，由四十歲孫姓消防員抄錄住戶個人資料及聯絡電話，五十一歲賴男認為孫男口氣不佳，雙方爆發口角。
檢警調查，賴男當下情緒失控，先持隨身攜帶的折疊刀朝孫姓消防員逼近，並當街公然以三字經辱罵；之後餘怒未消，又轉身返回家中拿出長型麵包刀，往孫員方向揮舞，並飆髒話不斷逼近。
兩人相當接近時，賴男真的揮刀朝孫員左側身體砍去，孫員及時閃避，但在退逃、抵擋過程中跌倒，造成肢體多處挫傷，所幸無大礙。一旁員警見狀，立刻衝上前去將賴男壓制逮捕，依殺人未遂罪嫌送辦。
賴男只承認罵髒話，並持刀朝孫姓消防員接近，但否認有辱罵其他髒話和持刀朝對方揮舞、砍擊；檢察官調閱現場的監視畫面，認定賴男因不滿孫員對談態度，持刀辱罵、攻擊依法執勤的公務員，但並未朝對方頭、頸部等要害攻擊，且僅揮砍一刀便因旁人阻擋未繼續逞凶，未依殺人未遂論罪。
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