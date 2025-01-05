大甲幸福里長送普度物資 檢控當選無效…二審判有效確定

台中市大甲區幸福里長林晨彬在2022年選舉期間，曾穿著競選背心，與前里長翁木榮到多位選民家發放廟宇申請的普度禮盒，檢方指控林違反選罷法，提出當選無效之訴。一審認定，民眾對普度禮盒有忌諱，發放時間與投票時間間隔兩個月，也沒有向全部收禮盒的選民尋求支持，認事證不足，判當選有效，二審近日駁回上訴，全案確定。

檢方指控，林晨彬在2022年選舉，當選台中市大甲區幸福里長，不過同年9月間，林曾與前里長翁木榮，將從苗栗縣「福智僧團月稱光明寺」申請發放給弱勢民眾的普度禮盒，發放給里內多位選民，尋求支持，且禮盒內容物有上、下兩層，裝有麵筋罐頭、米粉、蕃茄拉麵及仙草的物品，市價約1200元，行為已違反選罷法，提出當選無效之訴。

林晨彬在台中地院審理時喊冤，他說，僅是基於幫助弱勢的心態發放禮盒，目的是接濟弱勢民眾，名單是前里長所開立給予，也已發放多年，選民早知道該禮盒是接濟物資，跟里長選舉無涉，雖然他在發放物資的時候，有穿著競選背心，禮盒不是作為約定投票的對價。

台中地院審理時，前里長翁木榮證稱，平時就有發放物資給里內弱勢，因年事已高，不再參選，但也希望未來里長能夠接續下去，繼續發放給弱勢里民，可見翁擔任幸福里長起，即有編造里內弱勢里民名冊，每年將慈善、宗教團體的物資發給民眾。

一審審酌，林晨彬與翁木榮發放物資給里內9位選民，僅6位有約略提到尋求支持，另外3位則完全沒有提到選舉有關之事，若真有賄選主觀犯意，豈會選擇性行賄。

一審指出，國人對於普度祭品多有忌諱，難以想像會以祭品作為行賄的對價，且發放時間在該年9月，與投票日相隔2個月之久，認為事證不足，判當選有效。

檢方不服上訴台中高分院，二審審理數月後，近期宣判，仍維持一審認定，判當選有效，全案確定，不得上訴。