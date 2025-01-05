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台中工程師操作機台遭夾死 雇主被認「有疏失」賠400萬獲緩刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市姚姓男子是一間精密公司負責人，王姓工程師是姚聘請的員工，去年4月間，王操作工廠內機台時，因未將機台切換成停機狀態，王上半身探入機台作業時，遭機台夾死，姚因未設置安全門等設備，被認為有疏失，一審姚與家屬達成和解，賠償400萬元，獲判4月徒刑，可易科，緩刑2年。

判決指出，姚姓男子是一家精密公司負責人，他在前年間雇用王姓男子擔任CNC立式綜合加工機的工程師，王在去年4月12日下午4時許，在工廠內操作機台時，疏未將該部機台切換成停機狀態，貿然開啟安全門，將上半身探入該部機台工作區域作業，因該部機台持續運轉，王頭部、身體被機台壓夾，送醫不治。

檢方認為，姚男是公司雇主，依照職業安全衛生法規定，應注意電腦數值控制機械具有危險部分，其作業有危害勞工之虞者，應設置護罩、護圍，或具有連鎖性能的安全門等設備，依當時情形，又無不能注意之情事，疏未注意，沒在加工機設置護罩、護圍，或開啟時機臺會進入停機狀態的連鎖性能安全門，涉犯過失致死罪。

一審審酌，姚男在案件審理期間，已與家屬以400萬元達成和解，犯後態度良好，且沒有刑案前科，已盡力彌補損失，依過失致死罪，判刑4月，可易科12萬元，緩刑2年，仍可上訴。

台中市王姓工程師去年操作機台身亡，姚姓雇主被控過失致死，一審判他緩刑。圖／本報資料照片
台中市王姓工程師去年操作機台身亡，姚姓雇主被控過失致死，一審判他緩刑。圖／本報資料照片

台中市 職業安全 過失致死 雇主

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