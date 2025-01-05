車輛疑未禮讓主幹道機車 7旬老翁遭撞傷重不治

花蓮60歲汽車駕駛3日下午從民權六街要右轉民權路時，疑似未在路口停讓並注意左右來車，轉彎時不慎與民權路直行的機車發生車禍，造成騎機車的70歲葉姓老翁送醫不治，詳細肇事責任需由警方調查釐清。

警方今天指出，60歲鄭姓男子在當天下午4時許，駕駛深灰色休旅車，開在民權六街自西往東方向，準備右轉進入民權路時，卻與民權路北往南直行行駛的70歲葉姓騎士發生車禍，葉姓騎士被撞倒後，卻因頭戴西瓜皮式的安全帽，保護力不足，當場倒地不起。

雖然車禍地點距離門諾醫院很近，葉姓老翁緊急送醫救治，但顱內出血嚴重而陷入昏迷，後來轉送慈濟醫院治療，昨天凌晨仍因傷勢過重，醫院宣告不治。經警方酒測，雙方都沒有酒駕，事故的詳細原因仍需警方進一步調查。