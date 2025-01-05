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25年老車欠22萬罰鍰 查扣以為會棄車 結果車主繳錢保車
基隆市林姓男子名下2000年出廠的豐田多功能休旅車，欠繳交通罰鍰428筆共22萬多元。行政署行署宜蘭分署得知車子停在廟口附近，原以為是老車，車主可能不怕被查封，扣下來也只能當廢鐵賣，結果發現車況還不錯，林男也想保住這輛車，馬上辦理分期繳納。
法務部行政執行署宜蘭分署與基隆市政府交通處、警察局、稅務局、交通部公路局台北市區監理所基隆監理站合作，整合路邊停車及欠費資訊，一旦發現欠繳稅費罰車輛停放停車格，立即通報宜蘭分署評估是否現場查扣。
宜蘭分署表示，林姓中年男子欠繳交通罰鍰高達428筆、金額累計22萬多元未繳納。基隆監理站移送宜蘭分署執行。分署多次通知林男到場處理欠繳罰單事宜，他均置之不理。
今年1月2日宜蘭分署接獲通報，林男欠繳罰鍰的休旅車停放在基隆廟口附近道路。書記官前往查封前，原本以為這輛車是2000年出廠，車齡已達25年，可能是無殘值的老舊車輛，成功查封可能也只能當廢鐵廟，未料到場時，看到這輛老車看起來並不老」，而且保養得宜，仍能穿梭大街小巷滿街跑，加以查封。
林男停車後到附近找朋友，得知車子被查封，馬上趕到現場瞭解執行情形。他想保住這輛車，因此與書記官直接回宜蘭分署基隆辦公室辦妥分期繳納作業，不讓車子被拖吊去保養。
宜蘭分署表示，跨機關合作推動智慧扣車業務會持續宣導及執行，呼籲民眾共同遵守交通規則以維護道路安全，如有收到使用牌照稅、燃料費、交通罰鍰等繳款通知，務必繳納。若有經濟困難，可向分署說明財產狀況後尋求以分期方式辦理，切勿置之不理，以免遭扣薪、扣存，甚至執行愛車、不動產拍賣，得不償失。
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