快訊

499元「吉伊卡哇」福袋僅5樣糖果貼紙 網友怒：氣到想砸店

柯文哲2014年就帶不明金錢回家？前幕僚嘆內心不勝唏噓…陳佩琪說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

25年老車欠22萬罰鍰 查扣以為會棄車 結果車主繳錢保車

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市林姓男子名下2000年出廠的豐田多功能休旅車，欠繳交通罰鍰428筆共22萬多元。行政署行署宜蘭分署得知車子停在廟口附近，原以為是老車，車主可能不怕被查封，扣下來也只能當廢鐵賣，結果發現車況還不錯，林男也想保住這輛車，馬上辦理分期繳納。

法務部行政執行署宜蘭分署與基隆市政府交通處、警察局、稅務局、交通部公路局台北市區監理所基隆監理站合作，整合路邊停車及欠費資訊，一旦發現欠繳稅費罰車輛停放停車格，立即通報宜蘭分署評估是否現場查扣。

宜蘭分署表示，林姓中年男子欠繳交通罰鍰高達428筆、金額累計22萬多元未繳納。基隆監理站移送宜蘭分署執行。分署多次通知林男到場處理欠繳罰單事宜，他均置之不理。

今年1月2日宜蘭分署接獲通報，林男欠繳罰鍰的休旅車停放在基隆廟口附近道路。書記官前往查封前，原本以為這輛車是2000年出廠，車齡已達25年，可能是無殘值的老舊車輛，成功查封可能也只能當廢鐵廟，未料到場時，看到這輛老車看起來並不老」，而且保養得宜，仍能穿梭大街小巷滿街跑，加以查封。

林男停車後到附近找朋友，得知車子被查封，馬上趕到現場瞭解執行情形。他想保住這輛車，因此與書記官直接回宜蘭分署基隆辦公室辦妥分期繳納作業，不讓車子被拖吊去保養。

宜蘭分署表示，跨機關合作推動智慧扣車業務會持續宣導及執行，呼籲民眾共同遵守交通規則以維護道路安全，如有收到使用牌照稅、燃料費、交通罰鍰等繳款通知，務必繳納。若有經濟困難，可向分署說明財產狀況後尋求以分期方式辦理，切勿置之不理，以免遭扣薪、扣存，甚至執行愛車、不動產拍賣，得不償失。

林男名下車齡25年的豐田多功能休旅車，欠繳交通罰鍰428筆共22萬多元。行政署行署查封，原以為車主不會珍惜，結果發現車況還不錯，林男也想保住這輛車，馬上辦理分期繳納。圖／宜蘭分署提供
林男名下車齡25年的豐田多功能休旅車，欠繳交通罰鍰428筆共22萬多元。行政署行署查封，原以為車主不會珍惜，結果發現車況還不錯，林男也想保住這輛車，馬上辦理分期繳納。圖／宜蘭分署提供
林男名下車齡25年的豐田多功能休旅車，欠繳交通罰鍰428筆共22萬多元。行政署行署查封，原以為車主不會珍惜，結果發現車況還不錯，林男也想保住這輛車，馬上辦理分期繳納。圖／宜蘭分署提供
林男名下車齡25年的豐田多功能休旅車，欠繳交通罰鍰428筆共22萬多元。行政署行署查封，原以為車主不會珍惜，結果發現車況還不錯，林男也想保住這輛車，馬上辦理分期繳納。圖／宜蘭分署提供
林男名下車齡25年的豐田多功能休旅車，欠繳交通罰鍰428筆共22萬多元。行政署行署查封，原以為車主不會珍惜，結果發現車況還不錯，林男也想保住這輛車，馬上辦理分期繳納。圖／宜蘭分署提供
林男名下車齡25年的豐田多功能休旅車，欠繳交通罰鍰428筆共22萬多元。行政署行署查封，原以為車主不會珍惜，結果發現車況還不錯，林男也想保住這輛車，馬上辦理分期繳納。圖／宜蘭分署提供
林男名下車齡25年的豐田多功能休旅車，欠繳交通罰鍰428筆共22萬多元。行政署行署查封，原以為車主不會珍惜，結果發現車況還不錯，林男也想保住這輛車，馬上辦理分期繳納。圖／宜蘭分署提供
林男名下車齡25年的豐田多功能休旅車，欠繳交通罰鍰428筆共22萬多元。行政署行署查封，原以為車主不會珍惜，結果發現車況還不錯，林男也想保住這輛車，馬上辦理分期繳納。圖／宜蘭分署提供

基隆 宜蘭

延伸閱讀

曾夾藏千萬元毒品新機「隧道茶葉烘乾機」拍賣 出價就有機會得標

陳由豪欠稅317筆土地將4拍 底價25億餘元

太平山鳩之澤溫泉區公告計畫委外 大同鄉盼公所接手

影／高速闖紅燈撞飛騎士驚悚畫面曝光 肇事男再連撞3車棄車逃

相關新聞

工程師欠5萬收當鋪「催債」影片被嚇壞 開口索賠500萬

高雄丘姓工程師跟當鋪借款5萬元還不出來，賴姓當鋪主管便指示蔣姓員工傳送同一男子遭毆的「催債」影片給丘男，丘男質疑賴男、蔣...

25年老車欠22萬罰鍰 查扣以為會棄車 結果車主繳錢保車

基隆市林姓男子名下2000年出廠的豐田多功能休旅車，欠繳交通罰鍰428筆共22萬多元。行政署行署宜蘭分署得知車子停在廟口...

盧秀燕鍥而不捨 台中工業區案台開二審再敗須繳回4億

台中市工業區二期護坡地返還出售收入款項，市府與台開訴訟案，台灣高等法院台中分院113年12月31民事判決，台中市政府獲二...

工程師遭解雇 離職當天「格式化」公務電腦害慘自己

在國內知名鋼鐵大廠擔任助理工程師的黃姓男子，2020年4月7日被公司解雇後，將公務電腦檔案格式化，刪光負責的業務資料，害...

高雄男北上討債使出「這三招」 錢沒要到反挨罰6萬

家住高雄的孫姓男子，發現欠債的劉姓男子住在桃園，去年7月中旬特地撂人北上討債，使出砸雞蛋、貼傳單、並大喊「出來還錢」，讓...

獨／十軍團班長藏戰鬥背心內蕊騙「可代購」 詐同袍1萬8貪汙罪起訴

陸軍十軍團機械化步兵黃姓上士班長管理庫房，發現多了8片未列帳的戰鬥背心內蕊，竟故意不繳回見連上士官、兵弄丟遺失就佯稱有管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。