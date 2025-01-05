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海巡隊艦艇機師酒駕 懲戒法院判降1級改敘

中央社／ 台北5日電

海洋委員會海巡署艦隊分署東部地區機動海巡隊莊姓艦艇機師，去年在台南市酒後騎乘重機，在高雄市遭警攔查，酒測值高達每公升0.94毫克。懲戒法院判決莊男降1級改敘，可上訴。

判決指出，莊男任職於海洋委員會南部地區機動海巡隊期間，於民國113年2月1日晚間7時30分許，在台南市金華路某餐廳飲用高梁酒及啤酒後，駕駛重型機車上路，嗣於翌日凌晨1時2分許，行經高雄市茄萣區二仁溪橋南端南下車道時，經警攔查施以吐氣酒精濃度檢測達每公升0.94毫克。

莊男在檢警偵訊時坦承不諱，橋頭地檢署依公共危險罪聲請簡易判決處刑，橋頭地方法院橋頭簡易庭判處莊男有期徒刑2月，併科罰金新台幣2萬元。莊男未上訴而確定。海洋委員會將莊男移送懲戒。

懲戒法院認為，莊男行為時為海巡署艦隊分署的艦艇機師，竟未遵守政府喝酒不開車禁令，行為將導致公眾喪失對其職位尊重與執行職務的信賴，並嚴重損害政府機關信譽，判決莊男降1級改敘。可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

機師 海巡署 高雄市

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