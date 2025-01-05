盧秀燕鍥而不捨 台中工業區案台開二審再敗須繳回4億
台中市工業區二期護坡地返還出售收入款項，市府與台開訴訟案，台灣高等法院台中分院113年12月31民事判決，台中市政府獲二審勝訴，台開公司應給付市府逾4億元。盧秀燕鍥而不捨要求經發局追回市有財產。
中市府表示，將依法追回款項。記者致電及簡訊台開聯繫窗口，無人接聽電話。
市府經發局表示，市府於2002年至2019年間委託台開公司出售台中工業區二期護坡地，因該公司遲未返還結餘款，市府為捍衛權益，2019年10月向台中地方法院提起民事訴訟，2023年6月2日經該院一審裁市府勝訴。
經台開公司再上訴後，台灣台中高分院2024年12月31日判決市府二審勝訴，經發局依據確定的終局判決，持續強制執行台開公司資產，並向國稅局等相關單位持續查核財產清冊進行扣押拍賣。
市府經發局指出，市長盧秀燕上任以後發現台開與原台中縣、市府相關問題，要求經發局要法律途徑，鍥而不捨追回市有財產，到目前為止，委託辦理精密機械科技創新園區一期開發案因返回結餘款加利息共21億已三審定讞。
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