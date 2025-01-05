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工程師欠5萬收當鋪「催債」影片被嚇壞 開口索賠500萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄丘姓工程師跟當鋪借款5萬元還不出來，賴姓當鋪主管便指示蔣姓員工傳送同一男子遭毆的「催債」影片給丘男，丘男質疑賴男、蔣女拿影片要脅，反告兩人恐嚇，另向賴男求償500萬元，橋頭地院審理後，依恐嚇罪判賴男、蔣女15天、10天拘役，賴男還要賠償丘男2萬元。

判決指出，前年7月12日，丘男向當鋪借款5萬元救急，約好同年月26日還款，但時間已到丘仍未還清借款，當時賴男便指示蔣姓員工，將3段同1男子遭毆打的影片傳給丘男，示意丘男盡早還款。

丘男收到影片後，認為賴男、蔣女傳影片給他是想藉同一方式，把他帶到某處空間痛毆催債，擔心人身安全受威脅，隨即跑到派出所對賴男、蔣女提告恐嚇。

賴男挨告後辯稱，他只是希望丘男快點出面處理債務，並沒有要恐嚇他，蔣女則稱是賴男要她傳影片給丘男，她並未有恐嚇丘男的意思。

但法官認為，雖男賴男請蔣女傳影片給丘男，是希望丘盡速出面解決債務，但影片內容已使丘感到害怕、畏懼，依一般社會通念，債權人於催促債務人按期清償債務未果後，隨即傳送他人遭毆打影片給債務人閱覽，應有藉此加害生命、身體之方式恫嚇債務人盡速還款之意。

合議庭綜合事證，認為賴男、蔣女不以正常管道催債，已使丘心生畏懼，依恐嚇罪判賴男、蔣女15天、10天拘役。

事後丘男另對賴男提起刑事附帶民事賠償，向賴索賠500萬元，法官審酌丘男月薪3萬元，賴男月薪5萬元，判賴瑾須賠償丘2萬元即可。全案可再上訴。

示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片
示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片

債務 影片 恐嚇

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