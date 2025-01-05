工程師遭解雇 離職當天「格式化」公務電腦害慘自己

在國內知名鋼鐵大廠擔任助理工程師的黃姓男子，2020年4月7日被公司解雇後，將公務電腦檔案格式化，刪光負責的業務資料，害公司得重新比對資料更正，一審黃男被依無故刪除他人電腦之電磁紀錄罪判刑3月，他不服上訴，高雄高分院仍維持原判決。

判決指出，黃男2017年8月起在鋼鐵廠任職，2020年4月7日上午遭公司解雇，黃男回到座位後，操作個人公務電腦刪除檔案，當時正好有同事路過，看到黃男電腦跳出「硬碟格式化」的確認欄，質疑黃在刪除公司檔案，隨即通報主管制止。

黃的業務主管看到黃男準備刪除檔案時，當場要求他停止動作，隨即指派公司法務、資訊人員處理，將公務電腦帶回保管，經過比對，發現黃男負責業務的設備及備品圖檔、銜接胚、送修單及請購單等資料，因格式化都遭刪除。

不僅於此，公司比對黃男加班跟電腦使用紀錄，發現黃在公司瀏覽人力銀行、臉書、購物網站，仍填報加班，陸續詐領3678元加班費，蒐集證據後，隨即對黃提告妨害電腦使用、詐欺等罪。

黃男喊冤，稱他只有刪除個人個人工作備忘錄裡面的部分文字內容，也沒有將D槽格式化，至於加班費部分，他是依照加班申請單填寫，何況那台電腦也不只他1人使用，有可能是同事上網去看求職或購物網站。

高雄地院審理時，法官傳喚在場同事、主管作證，顏姓主管稱當天他看到黃男打開特定程式，輸入帳密後操作兩次，接著就看到電腦跳出「是否確定要格式化D槽」的警示視窗，當場制止後，黃男第三次才沒有格式成功。

資訊人員到庭時，也證實黃男已將D槽格式化，後來磁碟經還原，確認黃男刪除的檔案有設備及備品圖檔、銜接胚、送修單及請購單等資料。

高雄地院審理後，認定黃男遭解雇後，無故格式化公務電腦資料，至於詐領加班費部分，該部電腦為黃男個人專屬，其他人要打開也要輸入帳密，認定黃男利用加班時間，瀏覽與工作無關的網站，最後依無故刪除他人電腦之電磁紀錄罪，判刑3月，詐欺部分判拘役30天，均得易科罰金。