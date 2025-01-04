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高雄男北上討債使出「這三招」 錢沒要到反挨罰6萬

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

家住高雄的孫姓男子，發現欠債的劉姓男子住在桃園，去年7月中旬特地撂人北上討債，使出砸雞蛋、貼傳單、並大喊「出來還錢」，讓劉母心生畏懼報警，桃園地院將孫男依共同犯恐嚇危害安全罪判刑2月，得易科罰金6萬元，可上訴。

起訴指出，27歲孫男與劉婦的兒子雙方間有債務糾紛，孫男多方打聽，發現欠錢的劉男似乎躲回中壢老家拒絕還債，於是帶著年籍不詳的男子一同駕車北上，2024年7月12日先到場勘查、確認住戶，16日才到劉男老家門外，砸雞蛋、張貼「劉XX欠錢還錢天經地義」傳單並於門口大喊「劉XX，出來還錢」等方式，讓劉母心生畏懼。　

法官審酌，被告孫男不思理性解決金錢糾紛，竟以張貼傳單、丟擲雞蛋及大聲喊叫等方式恐嚇被害人，造成他人恐懼、影響社會治安，所為實屬不該。兼衡被告犯罪情節、動機、目的、手段、犯後態度、過往前科素行等情狀，量處主文之刑，並諭知易科罰金。

高雄孫男北上討債，對著欠債者的老家大門砸雞蛋、貼傳單，還在門外大喊「出來還錢」，讓欠債者的母親心生畏懼報警，桃園地院將孫男依法判2月，可易科罰金6萬元。圖為另有人以小貨車張貼討債海報方式，逼迫被害人還錢。記者廖炳棋／翻攝
高雄孫男北上討債，對著欠債者的老家大門砸雞蛋、貼傳單，還在門外大喊「出來還錢」，讓欠債者的母親心生畏懼報警，桃園地院將孫男依法判2月，可易科罰金6萬元。圖為另有人以小貨車張貼討債海報方式，逼迫被害人還錢。記者廖炳棋／翻攝

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