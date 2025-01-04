高雄男北上討債使出「這三招」 錢沒要到反挨罰6萬

家住高雄的孫姓男子，發現欠債的劉姓男子住在桃園，去年7月中旬特地撂人北上討債，使出砸雞蛋、貼傳單、並大喊「出來還錢」，讓劉母心生畏懼報警，桃園地院將孫男依共同犯恐嚇危害安全罪判刑2月，得易科罰金6萬元，可上訴。

起訴指出，27歲孫男與劉婦的兒子雙方間有債務糾紛，孫男多方打聽，發現欠錢的劉男似乎躲回中壢老家拒絕還債，於是帶著年籍不詳的男子一同駕車北上，2024年7月12日先到場勘查、確認住戶，16日才到劉男老家門外，砸雞蛋、張貼「劉XX欠錢還錢天經地義」傳單並於門口大喊「劉XX，出來還錢」等方式，讓劉母心生畏懼。