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獨／十軍團班長藏戰鬥背心內蕊騙「可代購」 詐同袍1萬8貪汙罪起訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

陸軍十軍團機械化步兵黃姓上士班長管理庫房，發現多了8片未列帳的戰鬥背心內蕊，竟故意不繳回見連上士官、兵弄丟遺失就佯稱有管道可代購，出價3000元至5000元賣出6片詐得1萬8000元；檢方以黃利用同袍信任、影響部隊紀錄，依貪汙罪嫌起訴他。

檢方查，黃擔任連經理裝備督管人員，2020年6月起負責督管聯隊庫房發現因部隊移訓、交接，有遺留多餘未列帳的8片戰鬥背心內蕊，卻明知軍品應辦理帳籍調整，卻沒繳回還將其中1片拆開研究，確認是否另有識別標記後丟棄。

檢方發現，黃再將剩餘的7片留在庫房內，2023年5月他得知連隊的孫姓、2名陳姓士官2022年在台中火車站向他領的戰鬥背心都各缺1組內蕊（1組2片），共少6片，因此無法通過裝備檢查。

黃就向3人佯稱自己有管道可幫代購，並出價1組5000元，表示跟他買就不用依軍品作業規定賠償，3人信以為真，沒多久就在連上的中山室內各拿5000元給黃，換得6片內蕊，黃也詐得1萬5000元。

同年11月底，該連的許姓士兵也因遺失其中1片內蕊，導致無法在12月退伍前繳回，黃得知又以同樣手法兜售，這次開價較低3000元賣給對方；全案因內部人檢舉，檢方指揮憲兵隊抓到黃。

檢方訊時，黃坦承不諱，與相關士官、兵證詞相符，也有其等交易紀錄、軍方內部調查及查扣戰鬥背心內蕊可佐。

檢方認為，黃男身為職業軍人未能潔身自愛、戮力為公，利用袍澤信任詐財有辱官箴，影響部隊榮譽、紀律，考量案發後自白、繳回犯罪所得1萬8000元，每次犯罪所得在5萬元以下，均應依法減刑。

檢方偵結依貪汙治罪條例利用職務之機會詐取財物罪嫌起訴黃，建請法院量處適當之刑。

示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage
示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage

代購 貪汙 軍人

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