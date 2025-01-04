台南老牌模型店被控「暗地改槍」 老闆喊冤上訴…二審仍重判15年

廖姓男子在台南市經營模型玩具店超過30年，多次遭檢舉客製化改槍，直至2年多前警方架設監視器，發現柯等3人多次進出該處，蒐證後持搜索票前往其高雄、台南住處，查獲大批槍彈，柯等人作證是向廖購買的，廖則矢口否認，不服上訴，二審仍判他應執行15年併科罰金30萬元。

檢警調查，廖姓男子自1989年起，在台南市經營模型玩具店。於2022年7月間，以約40萬元價格，前後多次販售具殺傷力改造非制式手槍2支、不具殺傷力衝鋒槍1支、9釐米子彈76顆、具殺傷力5.56釐米子彈4顆、具殺傷力霰彈槍子彈6顆、已貫通槍管1支及撞針1支等給柯姓男子。

另於同年7、8月間，以約21萬500元價格，前後多次販售具殺傷力改造霰彈槍1支、具殺傷力霰彈槍子彈7顆給王姓男子。同年9月間，再以4500元價格販售槍砲主要組成零件的貫通槍管1支給葉姓男子。

警方接獲檢舉後在模型玩具店架設監視器，發現柯、王、葉等人多次進出該處，並於同年10月5日，持搜索票分赴葉、王等人高雄、台南住處及其轎車內，查獲大批槍彈且送驗鑑定。

廖被訴非法販賣非制式手槍罪、非法販賣可發射子彈具有殺傷力槍枝罪、非法販賣槍砲主要組成零件罪等，一審判他應執行15年，併科罰金30萬元，不服上訴。柯、王及葉3人則另案起訴。

廖辯稱，他經營模型槍店維生，知道販賣槍彈是違法，他不敢做，也不敢賣。他說，之前遭查獲案件均判無罪，他實無販賣動機。且柯、王、葉等3人是第一次與他交易，他怎麼可能在沒有任何情誼下販賣槍彈給他們。

柯等3人於偵查中具結後指證明向廖購買槍彈，並經葉到場證述明確。警方查獲槍彈送警政署刑事警察局鑑定，部分槍彈具有殺傷力且已貫通金屬槍管1支，屬公告槍砲主要組成零件佐證。

台南高分院合議庭認為，原判決認廖犯行事證明確，予以論罪科刑。惟他對王犯罪事實認定部分，應從一重論以槍砲彈藥刀械管制條例中非法販賣非制式獵槍罪，原判決於主文卻記載廖此部分是犯非法販賣「可發射子彈具有殺傷力槍枝」罪，該部分顯有違誤，且足以影響全案情節及判決主旨，因此就該部分罪刑及定應執行刑部分，均撤銷，認他犯非法販賣非制式獵槍罪處7年，併科罰金8萬元。其他上訴均駁回。