大小便失禁、感染副睪炎 前警政監林明佐羈押提抗告…結果出爐了

刑事局前警政監林明佐任台中市刑大大隊長期間，被控和九州博弈集團總裁陳政谷稱兄道弟，與旗下幹部、前電競董座徐培菁交往同居洩漏偵查秘密還收賄，林被台中地院延押至今不服提抗告，主張腫瘤壓迫神經得坐輪椅、大小便失禁，更感染副睪炎，台中高分院認無理由，裁定駁回。

林明佐主張，台中地院裁定空泛稱他犯嫌重大，洩密與他無關，自己和徐培菁交往，徐將車借他使用，是一般男女交往的正常付出，彼此投資股票金錢往來與行賄、收賄無關，陳政谷送的洋酒他並無收取，是徐女個人暗藏，他也明確拒絕陳饋贈，相關被告已到庭無串滅證之虞。

林說，中院也沒積極傳訊徐培菁，顯無從以此作為他有串證之理由，且自己答辯經媒體報導大眾知悉，更無禁見以防止串證之虞，他患有腰薦椎脊髓內許旺氏細胞瘤，偵查被羈押時就壓迫神經導致下肢麻痺無力需坐輪椅，甚至已有大小便失禁，非保外治療難以痊癒。

他還說，之前曾手術切除腫瘤，因休息時間過短，釀身上部位劇痛、潰瘍、神經壓迫、腳趾無法動作難以行走，且因泌尿道感染導致副睪炎，診斷可能為惡性神經瘤，近日病情加劇，坐立難安，夜晚無法入睡，已不堪逃亡，請求撤銷原裁定、具保停押。

台中高分院查，林明佐雖稱有保外就醫必要，經函詢台中看守所回覆，經專科醫師檢視其椎間盤移位等疾病，治療後目前不良於行，容易跌倒，但未說明有非保外就醫顯難痊癒，斟酌他涉犯貪汙等重罪，依目前訴訟程度，仍認不宜具保停押。