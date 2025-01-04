新竹男半夜裸體走出家門 鄰居看監視器錄影嚇壞報警

新竹市一名姜姓男子半夜突然赤身裸體從家中走出，被隔壁鄰居無意中翻看監視器畫面意外全都錄當場嚇壞，認為姜男十分變態、猥褻而報警妨害風化，事發後姜男坦承自己確實行為不當，法官則認為姜男犯罪情節尚屬輕微，因此判他拘役50天、緩刑2年。

判決書指出，待業中的姜姓男子獨自一人住在新竹市某社區大樓，2023年11月某日凌晨2時許，他突然從家中赤身裸體走出家門，在自家該層的梯間行走、停留，隨後又馬上返回家中，雖然因事發在凌晨沒被任何人當場撞見，不過鄰居事後翻看監視器，卻驚見錄下裸男出沒。

鄰居不滿姜男半夜裸體走出家門，且行為全都被監視器拍下，因此報警指控姜男妨害風化，並且將監視器錄下的裸體畫面通通交給警方。姜男在警詢及檢方偵訊期間皆坦承自己的行為不適當，是一時欠缺思考才會裸體走出家門。