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新竹男半夜裸體走出家門 鄰居看監視器錄影嚇壞報警

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹市一名姜姓男子半夜突然赤身裸體從家中走出，被隔壁鄰居無意中翻看監視器畫面意外全都錄當場嚇壞，認為姜男十分變態、猥褻而報警妨害風化，事發後姜男坦承自己確實行為不當，法官則認為姜男犯罪情節尚屬輕微，因此判他拘役50天、緩刑2年。

判決書指出，待業中的姜姓男子獨自一人住在新竹市某社區大樓，2023年11月某日凌晨2時許，他突然從家中赤身裸體走出家門，在自家該層的梯間行走、停留，隨後又馬上返回家中，雖然因事發在凌晨沒被任何人當場撞見，不過鄰居事後翻看監視器，卻驚見錄下裸男出沒。

鄰居不滿姜男半夜裸體走出家門，且行為全都被監視器拍下，因此報警指控姜男妨害風化，並且將監視器錄下的裸體畫面通通交給警方。姜男在警詢及檢方偵訊期間皆坦承自己的行為不適當，是一時欠缺思考才會裸體走出家門。

法官向姜男表示，身為有智識、社會經驗的成年人，本來就應該知道自己的行為舉止，在公眾場所裸體有可能被其他人看到，進而違反社會善良風俗。不過法官也念在姜男自始坦承犯行，且沒有任何前科，素行良好，是一時誤想才會犯案，因此依公然猥褻罪判他拘役50天，得易科罰金，並給予緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

新竹地方法院。本報系資料照
新竹地方法院。本報系資料照

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