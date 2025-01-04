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台中去年交通死傷數降 市府：持續建置交通友善設施
交通部昨公布，去年1至10月交通事故數據。台中市交通局長葉昭甫說，台中市交通事故死傷人數持續下降、每10萬人死亡人數六都排名第三低。交通局將持續建置行人友善交通設施。
交通部昨公布，台中市去年1至10月交通事故死亡人數240人，較前年同期減少26人，1至10月的30日交通事故死傷人數7萬6215人，較112年同期減少2239人；另每10萬人死亡人數六都排名第三低。
台中市警察局統計，台中市去年24小時交通事故發生137件、死亡137人；較前年同期169件、171人，減少32件、34人，顯見道安改善已有明顯成效。
交通局長葉昭甫說，交通局積極推動「人本交通」政策，針對校園通行安全展開地毯式盤點，因應學生上放學的通行動線，以安全為優先完成153處校園交通改善，此外，交通部所列台中市63處易肇事路口去年底全數改善完成，將持續改善與宣導學校的通行環境，讓有感的交通建設強化捍衛行人正義。
葉昭甫指出，交通局持續建置行人友善交通設施，包含行穿越線退縮189處、庇護島增設264座，於夜間發揮照亮行人功用的行穿線照明燈建置42處、行人專用時相139處、行人早開時相476處、綠斑馬815處、標線型人行道211處，總計全長達 22.1公里，將持續依路況需求擴大施作，打造「台中好行」的友善交通城市。
葉昭甫說明，市府也分析易釀嚴重事故的違規行為及高肇事路段、路口，列入精準執法策略，並增設科技執法，24小時取締闖紅燈、不停讓行人，以及不依標誌標線號誌指示行駛等違規，請民眾遵守交通規則以免受罰。
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