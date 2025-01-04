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超商店員追13歲小女友嘗禁果 判刑1年半

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市蕭姓男子前年與年僅13歲少女交往為男女朋友，雙方關係發展快速，還帶返住處發生一夜情，少女父親事後察覺有異，追問出2人已有親密性行為，怒按鈴提告。新北地院日前依對未滿14歲女子性交罪，判刑1年6月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，可上訴。

判決指出，擔任超商店員的蕭男於2023年中追求年僅13歲少女，雙方交往後感情發展快速，同年9月間，邀少女返家聊天，愛撫女胸部及私密處後，在少女未反對情況下，進一步發生親密性行為。

少女父親因女兒未依平常時間返家，事後察覺有異，追問出2人已有親密性行為，一怒之下至新北地檢署按鈴提告。新北地院認 為2人年齡相去不遠，蕭男正值年輕氣盛且慾望勃發之時，因一時衝動而犯罪，衡其犯罪情節尚輕，與被害少女調解成立，亦「願宥恕蕭男，請求依法斟酌，給予從輕量刑、自新或緩刑機會。」日前依對未滿14歲女子性交罪，判刑1年6月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，仍可上訴。

示意圖／Ingimage
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性行為 提告 未成年

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