超商店員追13歲小女友嘗禁果 判刑1年半

新北市蕭姓男子前年與年僅13歲少女交往為男女朋友，雙方關係發展快速，還帶返住處發生一夜情，少女父親事後察覺有異，追問出2人已有親密性行為，怒按鈴提告。新北地院日前依對未滿14歲女子性交罪，判刑1年6月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，可上訴。

判決指出，擔任超商店員的蕭男於2023年中追求年僅13歲少女，雙方交往後感情發展快速，同年9月間，邀少女返家聊天，愛撫女胸部及私密處後，在少女未反對情況下，進一步發生親密性行為。