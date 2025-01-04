工程師偷台達電萬顆晶片官司未了 又翻牆入廠判決出爐

新北市欠債又缺錢的林姓工程師，前年在台達電子工作時，先冒名潛回前東家廣達電腦偷上千萬元CPU賤賣，又趁值夜班偷上萬顆晶片，分別獲判2年半及1年5月徒刑賠140萬元，詎料，偵查中又翻牆回台達電行竊失風，桃園地院依踰越安全設備竊盜未遂罪再判6月。

林男於準備程序時，對犯罪事實皆坦承犯行，表示目前靠接軟體設計案維生，法官改簡式審判程序，最後一次開庭前，二度與台達電子告訴代理人調解，雙方曾談妥賠10萬元，但林表示「有困難」，於是協議2024年12月31日前林改賠5萬元；律師說，林男上次行竊上千萬元晶片一案，協議賠償140萬元僅部分履行，原應於同年10月15日前給付台達電公司30萬元，直到開庭前卻只付了15萬。

法官審酌，被告林男法治觀念淡薄，前於2023年9、10月間也曾至台達電公司行竊，經本院判決有罪確定，又雖與被害公司和解，但未依約支付和解金新台幣5萬元，未獲諒解，考量被告的智識程度、家庭經濟狀況等情狀，量處適當之刑，並諭知得易科罰金。

起訴指出，起訴指出，31歲林俊銘曾於台達電子工業公司平鎮廠擔任工程師，對於台達電公司廠房內的動線相當熟稔，2024年5月9日凌晨1至3點間，以翻牆方式進入桃園平鎮區中興路公司廠區，由廠房後門侵入廠房內部。

林男一進廠房就朝3樓走，並從3樓高架地板攀爬管線上4樓，然後找尋有無可供竊取的電子材料，但在搜尋財物過程中，遭前同事認出，趁對方以電話通報主管之際，趁隙循原路逃逸。