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高中生無照駕車撞癱台電工程師 與雙親判賠718萬

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

吳姓男子在2年前高中期間，沒駕照卻向朋友借車上路，與騎機車的台電工程師蘇姓男子發生車禍，致蘇男癱瘓無法工作。蘇男提告求償800萬元，法官因吳當時還未成年且應負全責，判他和父母應賠718萬餘元。全案可上訴。

判決指出，2022年4月3日深夜11時許，吳姓男子當時才17歲，沒有汽車駕駛照，他向朋友借轎車上路，行經高雄市小港區沿海一路和漢民路口，要右轉漢民路，未注意後方來車，而與騎機車的台電蘇姓工程師出車禍。

蘇姓工程師當場被撞飛，送醫後因顱骨骨折、腦膜下血腫出血傷及腦部，出現水腦症，引發類巴金森氏症，共住院514天，造成永久性腦損傷及肢體無力。蘇男自受傷後，勞動能力減損，看護費就花73萬多元，因此打民事損害賠償官司，向吳和吳的雙親要求800萬元。

高雄地院簡易庭審理這場官司，吳和他父母都沒出庭；借車給吳的林姓男子說，他雖然是車主，但當時車子是借給另名朋友，不知道會換成吳開車，不應負賠償責任。

法官認為，林不是直接借車給吳，因此無責，可是，吳在車禍發生時年僅17歲，沒有駕照，雙親應負賠償責任，判吳和父母應賠償718萬餘元。

吳姓男子在高中無照駕駛出車禍，撞癱台電工程師，他與父母須賠718萬元。記者林保光／攝影
吳姓男子在高中無照駕駛出車禍，撞癱台電工程師，他與父母須賠718萬元。記者林保光／攝影

朋友 父母 車禍

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