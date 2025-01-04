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私人招待所帶走酒醉傳播妹硬上 男賠120萬獲緩刑

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

林姓男子去年出席位於台北市1間私人招待所高檔飯局，見陪席傳播妹酒醉，藉口送其返家，卻直接帶回家，趁女子意識不清強行性侵得逞，女子醒來發現衣衫不整並在林男手機內發現2人性愛影片，怒報警提告，新北地院日前依乘機性交罪，判刑2年，因林男坦承犯行且與受害女子以120萬元達成和解，緩刑2年，可上訴。

判決指出，林姓男子去年2月9日凌晨前往台北市中山區新生北路一處私人高級招待所，見同桌飲酒的年輕傳播妹因不勝酒力，已呈現意識不清，當天凌晨2時許，藉口送傳播妹返家為由，偕女子一同搭乘計程車，直接帶回新北市住處，利用女子酒醉熟睡、不能抗拒之際，脫光女子全身衣物，強行性侵得逞。

受害傳播妹一早在浴室醒來，不僅衣衫不整，且在林男手機內發現一段2人的性愛影片，向友人求助後向新北市警方報案提告。因林男坦承犯行且與受害女子以120萬元達成和解，同意於今年3月20日前匼付至受害女子帳戶內，新北地院日前依乘機性交罪，判刑2年，緩刑2年，仍可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

示意圖／Ingimage
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性愛 提告

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