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自組登山團竟丟包高山症同伴 律師：若1情況恐涉遺棄罪

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

再傳自組團丟包事件，8名山友透過LINE揪團攀登卑南主峰，竟將其中1名高山症發作的51歲黃姓女山友獨留山上，同行7人逕自下山，理由竟是「大家各自有工作生活」，搜救人員昨晚6時找到人，幸生命徵象穩定，今將護送下山。對此，律師林智群在臉書表示，萬一遭獨留山上的人發生意外死亡，其他人可能因為「不作為」而構成遺棄罪。

林智群表示，現在大家什麼事情都喜歡揪團，買東西揪團、唱歌揪團，連爬山也揪團。其實爬山這個事情，不太適合揪團。郊山就算了，如果是中級山、3000公尺以上高山，不適合。因為每個人彼此都不認識，每個人的腳程、登山技術都不一樣，臨時湊一團，到山上有人受傷或落後，誰要照顧受傷的人、等落後的人呢？

另外在法律面，林智群說，爬山是危險行為，一起爬山的隊友其實是危險共同體，其中一個受傷，其他人「有義務」照顧他，不能丟下他，不然萬一這個受傷的人發生意外死亡，其他人可能因為「不作為」而構成遺棄罪。

再傳自組團丟包事件，救難人員入山搜救。圖／台東縣消防局提供
再傳自組團丟包事件，救難人員入山搜救。圖／台東縣消防局提供

山友 林智群

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