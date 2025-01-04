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收賄護航「土蟲」 派出所長判9年10月
新北市警察局金山分局前派出所長蔡明和收受賄賂十萬元，對違法傾倒廢土行為視而不見，最高法院依貪汙違背職務收受賄賂罪，判蔡有期徒刑九年十月，褫奪公權四年，犯罪所得沒收，全案定讞。
蔡明和原是金山分局重光派出所所長，二○一四年時，謝姓土方業者未經許可，擅自從事營建工程廢棄物清理作業，謝輾轉認識江姓農地管理人，取得江同意在江的農地傾倒廢土。
二○一四年九月十二日，謝為應付警察及環保局取締，與掮客先與蔡明和商議收取公關費，蔡索賄十萬元，謝同意給付；謝於是透過中間人將現金拿進所長辦公室，親交蔡明和收受，農地遭謝傾倒廢土的事，重光派出所都未查處。
台灣高等法院更二審認為，蔡明和要求、期約及收受賄賂十萬元明確，犯貪汙治罪條例違背職務收受賄賂罪，判蔡有期徒刑九年十月，蔡提上訴，遭到最高法院駁回。
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