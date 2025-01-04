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冷眼集／台南監管失靈 淪濫倒樂園

聯合報／ 本報記者鄭朝陽

台南警方昨宣布破獲違法亂倒營建混合廢棄物的龐大環保組織犯罪集團，破壞的國土面積史上最大，尤其光電產業最盛的台南又成重災區，台南是賴清德總統的本命區，面對光電弊案及廢棄物氾濫的窘境，不禁讓人們懷疑，台灣是賴總統口中「適合人們幹活、戀愛、悠然過日子的好地方」，還是犯罪集團亂倒營建廢棄物牟取暴利的樂園？

從檢警偵查現場發現，犯罪集團多數利用魚塭和光電場基地填埋營建混合廢棄物，漁電共生難以實現，營建廢棄物已早一步和光電場基地共生，為業者創造「一案多利」巨額利潤。關鍵是這些光電場大多由地方核准設立，絕大多數都免環評，為何地方政府絲毫未發現違法填埋行徑？地方監管失靈原因是力有未逮還是蓄意放水，從多起警員涉及通風報信被逮，可窺其一二。

這次檢警偵破的犯罪集團，被名為「環保組織犯罪」集團，顧名思義是整合上中下游管道與手段的犯罪模式，且以合法掩護非法，去年十二月聯合報陽光行動專題「國在山河廢」已有詳實描述，尤其跨縣市的犯罪行為，必須整合檢、警、環和中央、地方之力才能收效。

但眼下光是溯源查到產出廢棄物的工地，就是一大難題。以昨天破獲案例來說，被破壞的土地多達三百多公頃，涉案或被害的地主名單肯定一長串，將來涉案地主、清運業者都要負起廢棄物清除責任，這筆錢將是筆巨款，但絕大多數涉案人都是老江湖，早脫產得一乾二淨，唯有再往上游追出工地產源，並對工地業者課以刑責和清理責任，才有望斬斷這條犯罪產業鏈。

違法亂倒營建廢棄物是國土沉痾，中央監管的內政部、環境部如今終於成立合作平台面對問題，雖然環境部長彭啓明承諾今年提精進作為因應，但如何對準沉痾開處方箋，外界拭目以待。

台南 廢棄物 環境部

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