聽新聞
0:00 / 0:00

破獲史上最大廢土集團 毀地300公頃

聯合報／ 記者周宗禎陳雅玲／連線報導

台南市刑大查獲環保組織犯罪集團非法傾倒掩埋營建廢棄物，破壞至少三百多公頃土地。圖／警方提供
台南市刑大查獲環保組織犯罪集團非法傾倒掩埋營建廢棄物，破壞至少三百多公頃土地。圖／警方提供
「國在山河廢」又一樁，台南市刑警大隊昨天宣布偵破橫跨台南、高雄龐大環保組織犯罪集團，四處亂倒營建混合廢棄物，多達九十一人涉案，破壞至少三百多公頃土地，規模史上最大。環境部長彭啓明說，今年一定提出更精進對策。

台南地檢署指揮警方耗時五個月，搜索台南、高雄七十八處所，查出運輸業者、地主及包商九十一人涉案，目前羈押集團四十九歲許姓主嫌等六人，找到非法營建廢棄物掩埋場十五處、查扣挖土機四輛、砂石車六輛、帳冊等證物，全案依廢棄物清理法、組織犯罪防制條例等罪嫌送辦。

警方表示，該集團破壞至少三百多公頃土地，每處填埋營建廢棄物的開挖深度約二至四點五公尺，為牟謀取利、嚴重破壞國土與環境；根據填埋的廢棄物，不法獲利難以估計，清理費用粗估至少二億元。

市刑大偵五隊表示，集團以承包整地填土工程、私設土資場作掩護，協助營建包商或建築業者處理工地產出的混凝土塊、磚塊、磁磚、柏油塊、雜土等營建混合廢棄物，載運至台南安南、七股、善化等區魚塭及太陽光電場基地等地隨意傾倒或掩埋，嚴重汙染土地。

刑大大隊長李宏倫表示，刑大及所屬十五個分局總動員，自去年八月追查到十二月，先後搜索台南東區、南區、北區及安南、新市、善化、永康、歸仁等區及高雄市苓雅、楠梓區等廿七處，集團作案範圍幾乎遍及整個台南市。警方將持續打擊破壞環境的組織犯罪集團。

環境部長彭啓明日前赴雲林查看沿海、山區被北部不肖業者傾倒營建廢棄物狀況，他表示，內政部與環境部已建立合作平台，將從源頭到末端提出對策，做好妥善管理，並承諾今年一定會提出更精進的作為。

彭啓明表示，亂倒營建廢棄物是長期累積的問題，從源頭管理到末端去處過程確實出現斷鏈，目前要先解決的三個問題，一是營建廢棄物及土石方要有去處；第二，管理模式要確立；第三，對投機違法亂倒者，要斬斷可能的管道。

他強調環境部與內政部已成立平台動起來，「我會在我的任內努力跨部會協同完成這些事。」

台南 廢棄物 環境部

延伸閱讀

回響／解決營建廢棄物亂倒 彭啟明承諾明年提出

環境部長彭啟明下鄉雲林考察 盼複製循環經濟成功經驗到全台

雲林元旦新制上路 巨大垃圾清除每車收費2500元

彭啓明：財劃法衝擊 環境部預算估少20億元

相關新聞

破獲史上最大廢土集團 毀地300公頃

「國在山河廢」又一樁，台南市刑警大隊昨天宣布偵破橫跨台南、高雄龐大環保組織犯罪集團，四處亂倒營建混合廢棄物，多達九十一人...

冷眼集／台南監管失靈 淪濫倒樂園

台南警方昨宣布破獲違法亂倒營建混合廢棄物的龐大環保組織犯罪集團，破壞的國土面積史上最大，尤其光電產業最盛的台南又成重災區...

收賄護航「土蟲」 派出所長判9年10月

新北市警察局金山分局前派出所長蔡明和收受賄賂十萬元，對違法傾倒廢土行為視而不見，最高法院依貪汙違背職務收受賄賂罪，判蔡有...

投資半年泰達幣獲利上億？鹿港男被詐報警 兩車手被判刑

彰化縣施姓男子加入投資LINE群，先後匯款5次購買泰達幣，被告知泰達幣獲利上億元，施男欣喜若狂，面交250萬元才知被詐。...

病人跨縣市密集看病申請醫療理賠 中醫師配合被判刑3年

彰化縣某中醫診所涉嫌開立不實診斷證明及收費收據，供7患者申請並獲10萬到71萬元不等保險理賠金，因部分患者跨縣市密集就醫...

「母豬」羞辱 男子涉寄198封信騷擾3北市女議員遭訴

台北市女議員去年收到恐嚇、騷擾信，警方循線查出楊姓男子涉案。士檢查出，楊男涉嫌寄出198封信件騷擾台北市議員顏若芳、鍾佩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。