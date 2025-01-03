投資半年泰達幣獲利上億？鹿港男被詐報警 兩車手被判刑

彰化縣施姓男子加入投資LINE群，先後匯款5次購買泰達幣，被告知泰達幣獲利上億元，施男欣喜若狂，面交250萬元才知被詐。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐騙取財罪分處沈姓、曾姓兩車手各有期徒刑1年7月、1年4月。可上訴。

判決書指出，施男2022年11月加入投資Line群組，先後5次匯款50萬元以下「小額」買泰達幣，經常到詐團要他下載投資APP查看漲幅，2023年4月詐團謊稱已獲利上億元，施男要求結算為台幣領出，詐團要求再加碼投資50萬元，後來稱運送大額現金需運送費200萬元，施男付現後就可領億元，結果錢給了，Line和APP資料都消失，施男始知被騙而報警。

沈男辯稱，沒加入詐團，是應徵虛擬貨幣業務員工作，依指示拿免責聲明給客戶簽，並確認電子錢包地址正確之後，請主持工作群組的「郭總」打幣到客戶指定電子錢包，再跟客戶取款，收得款項交給「郭總」指定的會計。曾男辯稱是個人幣商，沒加入詐團，因加入臉書虛擬貨幣買賣交流群組，根據一名網友給的資料向施男收金現，他把虛擬貨幣轉給施男，真的有交易。