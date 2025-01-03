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病人跨縣市密集看病申請醫療理賠 中醫師配合被判刑3年
彰化縣某中醫診所涉嫌開立不實診斷證明及收費收據，供7患者申請並獲10萬到71萬元不等保險理賠金，因部分患者跨縣市密集就醫引起保險公司注意，使全案曝光。彰化地方法院審結，判處李姓中醫師有期徒刑3年，5名患者分判徒刑8月至1年5月。可上訴。
判決書指出，南山人壽2019年間收到多張保單申請醫療理賠，開立醫療診斷證明及明細表、收費收據都來自員林市某中醫診所，因而檢舉，檢調發動搜索並傳喚中醫師和相關病患到案說明，李姓中醫師辯稱依法依規定看診開藥，開立收費收據及醫療證明，沒詐欺健保和保險公司。
5名被判刑患者不是在家跌倒、外出走路跌倒、從梯子摔下或騎車摔倒，有人二至三個月內回診20多次至30多次，平均相隔一天就回診，有的跨縣市不辭路途遙遠到彰化員林市看中醫，其中莊男2011年看診158次，3年內申請理賠獲71萬元。
彰化地院審酌，李姓中醫師因欲招攬診所生意，且誘之以保險理賠利益，配合病患開立不實的醫療診斷證明及明細表、用藥明細及收費收據等，以利莊姓等7名患者請領意外險的保險理賠，所為不僅損及保險公司權益，對於保險制度破壞尤烈，實際上也是實際獲利者，誠屬不該，實應予以嚴懲，判決有期徒刑3年，另5名患者分別被判徒刑8月至1年5月。
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