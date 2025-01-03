快訊

女子高山症發作疑遭7山友丟包卑南主山 搜救隊找到人了

全台冷吱吱…明白天短暫回溫 下周大陸冷氣團先乾後濕探10度

「母豬」羞辱 男子涉寄198封信騷擾3北市女議員遭訴

中央社／ 台北3日電

高雄一名男子涉嫌恐嚇，分別寄送共198封電子郵件到民進黨台北市議員顏若芳、鍾佩玲，及國民黨台北市議員游淑慧的辦公室信箱。示意圖／ingimage
高雄一名男子涉嫌恐嚇，分別寄送共198封電子郵件到民進黨台北市議員顏若芳、鍾佩玲，及國民黨台北市議員游淑慧的辦公室信箱。示意圖／ingimage

北市議員去年收到恐嚇、騷擾信，警方循線查出楊姓男子涉案。士檢查出，楊男涉嫌寄出198封信件騷擾台北市議員顏若芳鍾佩玲游淑慧，日前依恐嚇危害安全等罪起訴。

士林地檢署起訴指出，楊男涉嫌於民國113年8月至10月間，前後寄出共計198封電子郵件，分別寄到民進黨台北市議員顏若芳、鍾佩玲，及國民黨台北市議員游淑慧的辦公室信箱，內容包括「母豬」等有性暗示與羞辱性的文字。

台北市警方循線追查，在高雄市鳳山區逮捕楊男；楊男供稱，因自己長期待業，一時無聊才寄電子郵件給政治人物。檢察官訊後，諭令楊男以新台幣3萬元交保，限制住居並不得騷擾被害人。

士檢檢察官偵查後認為，楊男行為持續且密接，嚴重損害被害人名譽，且對被害人生活與心理造成巨大影響，日前依恐嚇危害安全等罪起訴。

北市 恐嚇 游淑慧 議員 鍾佩玲 顏若芳

延伸閱讀

大巨蛋天花板有裂痕！「為何像中古蛋？」游淑慧建議做件事

柯文哲裁押因自爆要安排妻女出國？游淑慧：時間點過於巧合

高院一再駁回交保柯文哲終被押 游淑慧：看看鄭文燦案

顏若芳指柯文哲交保後開會談案情 吳怡萱嗆：複製紅衛兵造謠

相關新聞

投資半年泰達幣獲利上億？鹿港男被詐報警 兩車手被判刑

彰化縣施姓男子加入投資LINE群，先後匯款5次購買泰達幣，被告知泰達幣獲利上億元，施男欣喜若狂，面交250萬元才知被詐。...

病人跨縣市密集看病申請醫療理賠 中醫師配合被判刑3年

彰化縣某中醫診所涉嫌開立不實診斷證明及收費收據，供7患者申請並獲10萬到71萬元不等保險理賠金，因部分患者跨縣市密集就醫...

「母豬」羞辱 男子涉寄198封信騷擾3北市女議員遭訴

台北市女議員去年收到恐嚇、騷擾信，警方循線查出楊姓男子涉案。士檢查出，楊男涉嫌寄出198封信件騷擾台北市議員顏若芳、鍾佩...

台南柳營課長與廠商員工辦3年路跑共詐7萬 這原因獲緩刑

台南市柳營區社會課葉前課長連辦3年路跑，與承辦廠商蕭姓女員工以麵包店等空白收據，製作內容不實採購申請單等陳核、驗收後核銷...

司法互助交流奏效 調查局助帛琉破大陸博弈洗錢水房

調查局長陳白立去年12月率同相關業務處長訪問帛琉，親自與帛琉執法機關分享我國偵辦電信網路詐欺機房及線上博弈水房經驗，帛琉...

海鋒大隊中尉酒駕記大過 他不服反控處分過重遭法院駁回

海軍海鋒大隊1名中尉區隊長酒駕被逮，軍方以他「言行不檢」記1大過，他不服興訟主張只喝幾口未構成酒駕，反控處分過重斷送其前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。