「母豬」羞辱 男子涉寄198封信騷擾3北市女議員遭訴
台北市女議員去年收到恐嚇、騷擾信，警方循線查出楊姓男子涉案。士檢查出，楊男涉嫌寄出198封信件騷擾台北市議員顏若芳、鍾佩玲與游淑慧，日前依恐嚇危害安全等罪起訴。
士林地檢署起訴指出，楊男涉嫌於民國113年8月至10月間，前後寄出共計198封電子郵件，分別寄到民進黨台北市議員顏若芳、鍾佩玲，及國民黨台北市議員游淑慧的辦公室信箱，內容包括「母豬」等有性暗示與羞辱性的文字。
台北市警方循線追查，在高雄市鳳山區逮捕楊男；楊男供稱，因自己長期待業，一時無聊才寄電子郵件給政治人物。檢察官訊後，諭令楊男以新台幣3萬元交保，限制住居並不得騷擾被害人。
士檢檢察官偵查後認為，楊男行為持續且密接，嚴重損害被害人名譽，且對被害人生活與心理造成巨大影響，日前依恐嚇危害安全等罪起訴。
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