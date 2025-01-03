法院審京華城1月23日首開庭 還不確定柯文哲是否出庭
台北地院分案審理民眾黨前主席柯文哲案，因重行羈押被告，打亂審理計畫，合議庭本訂庭期本月23日傳喚3名被告行準備程序，沒有安排柯出庭，受再羈押4名被告影響，傳喚對象可能調整為優先審理在押者。
合議庭在昨天裁准羈押禁見柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗之前，規畫23日上午9時30分傳喚台北市都委會前執行秘書邵琇珮、訂10時15分傳喚台北市前副市長彭振聲、訂11時傳喚李文宗。
不過，由於已新增4名羈押被告，合議庭認為，傳喚的被告的順序有調整必要，原則上會以羈押中被告優先處理，目前還在協調聯繫。
柯黑「四叉貓」網爆查出「柯文哲下次開庭時間」，根據台北地院3日公告的「113年度金訴字第51號」、即有關柯文哲等貪汙案庭期，承審「衛」股確實當天訂有3個庭期，不過，至目前為止，應出庭審判的人有沒有柯文哲，還不能確定。
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