台南柳營課長與廠商員工辦3年路跑共詐7萬 這原因獲緩刑

台南市柳營區社會課葉前課長連辦3年路跑，與承辦廠商蕭姓女員工以麵包店等空白收據，製作內容不實採購申請單等陳核、驗收後核銷補助經費，共詐得7萬元，被訴利用職務上機會詐取財物罪等罪，兩人認罪且繳回犯罪所得，法官分處2年、1年8月刑，均獲緩刑且向公庫支付6萬元。

檢調調查，葉於2012年7月起至2020年2月止，擔任柳營區公所社會課課長，負責管理、監督2017年10月、2018年4月及2019年4月路跑活動規劃、經費使用及採購審核等。蕭女則為廠商員工，負責統籌規畫該公司所承攬活動工作事項及帳務事宜。

葉、蕭女於2017年10月活動結束後，均明知麵包、滷味及團膳廠商均未在活動中提供任何餐點，卻為順利辦理經費報銷，由葉、蕭女提供廠商已蓋用收據專用章空白收據，未經廠商同意，即由葉擅自在收據內填寫不實消費日期、項目、金額，製作內容不實採購申請單等逐級向不知情長官及同事陳核、驗收後，再循會計程序核銷補助經費，因而詐得3萬元，葉再全數交予蕭女。

此外，兩人於2018年4月活動後，以相同手法，因而詐得3萬元，葉自留4千元而將2萬6千元交予蕭女。兩人於2019年4月活動後，仍以相同手法，扣除實際支出礦泉水費用1380元後，因而詐得1萬1620元，葉再全數交予蕭女。連續3年路跑活動下來，兩人共詐得7萬多元。

台南地檢署接獲民眾匿名檢舉，發交調查局南部地區機動工作站調查後，前年9月持地院核發搜索票，前往該公司及葉住居所搜索，扣得公司記帳本、空白收據、活動相關計畫文件及手機等物，並通知兩人到案說明。

葉、蕭女2人於偵訊、準備程序及審理時均坦承犯行，蕭女另於2018年10月活動中，以偽造收據，向東山區公所詐得經費2萬400元，同時，2人犯罪所得均已於偵查中全數繳交。

台南地院認為，2人利用職務上機會詐取財物罪，各次詐得款項均在5萬元以下，考量其犯罪動機為一時貪念，手段平和，情節尚屬輕微，且犯罪所得均已繳回，依法均減輕其刑。

葉各次犯罪動機均非過惡，自身不法所得不高，就其主觀惡性、犯罪行為手段、所獲利益等節觀之，與其他貪汙動搖國家威信與政府機能、導致政治不安等情況相比，均非重大，3次所犯利用職務上機會詐取財物犯行，依法猶須量處1年9月以上之刑，仍均屬過重而有過苛之情，足以引起一般人同情，顯堪憫恕，依法再予減輕其刑。