司法互助交流奏效 調查局助帛琉破大陸博弈洗錢水房

調查局長陳白立去年12月率同相關業務處長訪問帛琉，親自與帛琉執法機關分享我國偵辦電信網路詐欺機房及線上博弈水房經驗，帛琉警方旋於同年12月20日偵破大陸人士經營的線上博弈水房，現場查獲大陸籍犯嫌7人、手機70餘支、電腦主機及螢幕各20餘台，初步研判該水房是大陸犯罪集團的境外中繼洗錢中心。

調查局指出，近年中共在太平洋地區的戰略擴張越發明顯，帛琉位居東南亞、澳洲及西太平洋的樞紐，地理位置優越，是太平洋上重要戰略島國，成為中共潛在滲透目標，其滲透活動甚至涉及犯罪集團之跨境移轉。

隨著國際組織對跨境犯罪的打壓及全球金融監管日益嚴格，盤據於柬埔寨、泰國、緬甸、寮國等東南亞地區的中國電詐機房、洗錢水房，近期產生外溢效應，有南向移轉至大洋洲帛琉的現象，成為大陸內部洗錢集團鎖定的新興據點，此趨勢不僅對帛琉的金融體系帶來潛在風險，也威脅太平洋地區的經濟穩定性及戰略結

陳白立去年12月11日至14日拜會帛琉司法部代理部長/檢察總長Ernestine K. Rengiil、帛琉「金融情報機關」(Financial Intelligence Unit, FIU)主任Adair Fincher及司法部公安局長Curtis Elobt等帛琉重要官員。由於「台帛司法互助協定」113年6月12日生效，我國與帛琉共同打擊毒品、人口販運、洗錢、線上博弈、電信詐騙等跨國犯罪。