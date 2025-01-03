海鋒大隊中尉酒駕記大過 他不服反控處分過重遭法院駁回

海軍海鋒大隊1名中尉區隊長酒駕被逮，軍方以他「言行不檢」記1大過，他不服興訟主張只喝幾口未構成酒駕，反控處分過重斷送其前途，犧牲1名有志從軍報國的年輕人；法院以軍方調查屬實，記1大過也未違反比例，判區隊長敗訴，可上訴。

經查，該名區隊長2023年10月9日晚上7點多騎機車到營區外便利商店喝了1瓶啤酒，8點多再騎車回營，經軍方調查認定其「言行不檢」記1大過。

區隊長不服提行政訴訟，控訴軍方無法認定他酒駕，當天休假外出買小罐啤酒沒喝完，酒精濃度甚低，喝幾口散步等酒意消退才騎車回去，言行、意識都正常，不構成酒駕，軍方也未對他酒測。

他還說，軍方記他1大過嚴厲重處分，不止斷送其個人前途，且讓國家為培養一位軍官所花費鉅額教育經費也付諸流水，況且在國軍嚴重缺人時，因大過而犧牲一位有志從軍報國的年輕人，認為違反比例，主張撤銷。

海軍海鋒第一大隊抗辯稱，全案是1名上兵向輔導長表示區隊長獨自在超商喝酒，輔導長為前往了解在中隊大樓前遇到，見區隊長剛停好機車，對方一度否認騎車，後經懲罰評議會再次確認，他因心生畏懼怕受罰才坦承酒後騎車。

軍方說，除調查當天官兵說法，也向超商調監視器確認區隊長有喝酒，且其自承喝了三分之二，在外走動3分鐘，就騎1分鐘車程回營，而部隊三令五申禁止酒駕，他身為軍官幹部還心存僥倖、漠視軍紀，犯後一再推託，先前才因怠忽職守被記2申誡、言詞申誡，這次記1大過並未違反比例。

台中高等行政法院查，軍方內調查屬實，且區隊長2022年7月到海鋒第一大隊報到時，就接受書面飲酒習慣調查，表示了解酒駕影響，也在「貫徹【絕不酒駕】自律切結書」上簽名，表明若有違規，同意接受單位處理。

中高行也發現，依軍方內部調查，區隊長平日工作輕重緩急混亂，酒駕後也沒比較積極，身為領導幹部做出不良示範，認定其符合「言行不檢」，且記大過1次符合比例，判處駁回。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康