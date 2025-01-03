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統促黨幹部疑為中共發展組織 唯一在押者獲交保

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

中華統一促進黨世忠黨部幹部，遭控在台灣為中共統戰部門協助發展組織，檢方起訴3人後，唯一仍羈押的江瓊麟聲請交保，高雄高分院裁准。

據檢調調查，統促黨幹部江瓊麟、朱新瑜是校級退役軍官，因台商温瓏長年在大陸投資，被中共統戰部門吸收，温瓏結識江、朱2人後，邀去江、朱去大陸旅遊，全程免費招待，要江、朱藉由人脈，吸收軍中現役或退役軍官為對岸工作。

去年5月，高雄高分檢檢察官陳俊宏指揮調查局國安站，傳喚温瓏和江瓊麟、朱新瑜3人到案，去年8月依違反國家安全法起訴。

温瓏等人雖坦承與統戰人員接觸，但未替對方吸收成員或蒐集情資，否認犯法，續羈押2月後，温瓏和朱新瑜獲交保，江瓊麟再續押2月。

江瓊麟委由律師聲請交保，高雄高分院認為，他聲請傳喚的相關證人，皆已實行交互詰問完畢，客觀上已無與證人勾串之虞，無繼續羈押必要，去年12月31日，裁定江10萬元交保，但限制出境、出海8個月。

高等法院高雄分院審理違反國家安全法，統促黨幹部獲交保。記者林保光／攝影
高等法院高雄分院審理違反國家安全法，統促黨幹部獲交保。記者林保光／攝影

幹部 統戰

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