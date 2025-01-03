失聯10個月…彰化賣鹹粥阿嬤19歲孫 疑涉詐騙被大陸拘留

彰化縣伸港鄉19歲黃姓男子去年3月疑被詐騙集團誘騙到寮國，至今音訊全無，讓賣鹹粥維生的73歲阿嬤，天天以淚以面，家人昨天才發現有一封從大陸山西省公安局寄來的通知書，指他因詐騙罪在上月2日被拘留在看守所，和美警分局已請刑事局協助查證。

黃姓高職生的父母離婚，自幼由阿嬤隔代教養， 每天推著攤車賣粥及麵線糊，一天收入不到500元，將唯一的孫子撫養長大，他高職沒有畢業，卻在今年3月間，突然背著背包出門，說要找朋友，至今全無音訊。阿嬤說，每天經過孫子的房間，看到床上沒人，都會流下淚來，希望警方協助，幫她把孫子平安找回來。

警方初步了解，黃姓高職生應是被騙往寮國，但一直無法查證。不過，黃男父親前天在察看久未打開的信箱時，發現有一封來自大陸山西省大同市公安局平城區分局的拘留通知書，指黃因為詐騙罪被拘留，已在2024年12月2日被羈押在看守所。

阿嬤也被告知這個訊息，今天上午急著去找縣議員賴清美協助，擔心詐欺罪在大陸判刑很重，賴清美安慰阿嬤，如果通知書是真的，至少證實人還活著，但仍須警方進一步確認。阿嬤說她不會打電話詢問，頼清美表示會協助先以電話查證。