假立委顧問「喬」凍結銀行帳戶 詐財65萬＋酒店消費 認罪和解獲緩起訴

楊姓男子自稱立委鄭天財榮譽顧問，涉向從事虛擬貨幣交易的李男佯稱，可請立委「喬」被凍結的銀行帳戶，陸續詐取65萬元、酒店消費13萬4千元。李男提告後楊男認罪和解賠償完畢，台北地檢署今偵結，給予緩起訴處分、支付公庫40萬元。

緩起訴指出，楊姓男子2022年9月間在台北中山區某餐廳，明知李男經營的公司帳戶因案被檢方扣押，卻對李男佯稱，可透過立委鄭天財辦公室聯繫金融監督管理委員會，協助處理被凍結的公司帳戶；李男誤信楊男說辭，陸續交付65萬元給楊，還招待楊男去酒店支付消費13萬4千元。全案直到李男案件遲遲沒才動靜，才發現被騙，向調查局檢舉、移送檢方簽分偵辦。

北檢11月25日指揮調查局搜索楊姓住處，依詐欺罪嫌約談楊男到案，經漏夜複訊後，認為涉犯詐欺罪嫌，諭知10萬元交保候傳。