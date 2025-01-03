假立委顧問「喬」凍結銀行帳戶 詐財65萬＋酒店消費 認罪和解獲緩起訴
楊姓男子自稱立委鄭天財榮譽顧問，涉向從事虛擬貨幣交易的李男佯稱，可請立委「喬」被凍結的銀行帳戶，陸續詐取65萬元、酒店消費13萬4千元。李男提告後楊男認罪和解賠償完畢，台北地檢署今偵結，給予緩起訴處分、支付公庫40萬元。
緩起訴指出，楊姓男子2022年9月間在台北中山區某餐廳，明知李男經營的公司帳戶因案被檢方扣押，卻對李男佯稱，可透過立委鄭天財辦公室聯繫金融監督管理委員會，協助處理被凍結的公司帳戶；李男誤信楊男說辭，陸續交付65萬元給楊，還招待楊男去酒店支付消費13萬4千元。全案直到李男案件遲遲沒才動靜，才發現被騙，向調查局檢舉、移送檢方簽分偵辦。
北檢11月25日指揮調查局搜索楊姓住處，依詐欺罪嫌約談楊男到案，經漏夜複訊後，認為涉犯詐欺罪嫌，諭知10萬元交保候傳。
檢方認為，楊男到案坦承犯行，依行動電話截圖、立委鄭天財國會辦公室函、新聞截圖、刑事撤回告訴狀等，認定楊男涉犯詐欺取財罪嫌，考量認罪積極和告訴人達成和解，告訴人同意緩起訴處分，全案給予緩起訴處分，緩起訴期間1年，支付公庫40萬元。
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