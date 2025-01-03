科技廠光電工程品質差 「綠能蟑螂」討債提報掃黑
雲林某工程公司陳姓負責人承包台南某科技公司光電工程，疑以便宜建材及拙劣施工遭退場，找人向中游包商要求500萬元尾款，經警方當成「綠能蟑螂」列為治平掃黑對象，移送法辦後獲請回。
刑事局南部打擊犯罪中心今天表示，台南南科園區某科技大廠發包光電工程後，統包商輾轉發包工程，陳姓男子（38歲）接手中游協力廠商工程，是下游工程包商。
2022年下半年，陳男進場施工，總工程款1000萬元，統包商驗收工程，發現施工品質不佳，疑以便宜建材及拙劣施工，隨手碰裝置完成的光電板便鬆脫，未通過驗收，去年3月遭退場。
陳找中游包商要工程尾款500萬元，包商以他施工品質不佳，拒付這筆錢，陳便找討債公司陳姓、楊姓和手下陳姓、李姓、蘇姓等5男子，不論白天或深夜，到中游包商的公司及住處，張貼大字報、騷擾家人，並在中游包商的車輛裝定位器。
警方蒐證後，將陳男提報為「治平專案」檢肅目標，配合警政署「全國同步掃黑專案」，11月間將陳等6人查緝到案。陳自認為，既然已經施工，就該付工程費。
警詢後將陳嫌等6人，依涉嫌組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害秘密等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，6人都獲請回。
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