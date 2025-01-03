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先問「要撞過去喔」？台中男故意輾死小狗瞎扯沒看到...賠6萬換緩刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中王姓男子開車故意輾死鄰居養的狗，事後瞎扯沒看到，法院一審從行車記錄器發現，王看到狗後就和乘客討論「要撞過去喔？」，另人回「嗯，輾過」，依違反動物保護法判他3月，併科罰金20萬元，王上訴表示已賠6萬元給飼主調解，二審考量他彌補損害，駁回其訴，宣告緩刑2年，全案確定。

檢警調查，王男2023年1月4日開車經神岡區神清路169巷，明知前方有1隻鄰居養的狗，還故意直行開過去，活活輾死小狗。

台中地院一審時，王男矢口否認犯行，辯稱「沒有看到狗」，還說「有看到就不會開過去」，不是故意要去撞。法院勘驗行車記錄器發現，王左轉進巷口前方就出現1隻狗，車上人用台語說「硬要輾過」，當時該犬站在巷道中間，離王的車約3戶民宅距離，王仍繼續直行。

行車記錄器錄下，車上1名男子說「要去撞過去喔」，另一人就回「嗯，輾過」，隨後車子就撞上狗發出撞擊聲音，但王沒有完全煞停還繼續直行，一旁就有人喊說「狗在那邊」、「撞到狗了」，後來又有爭執說「不然你不會去檢舉，看是我不對還你，狗給他放那裡。」

一審認為，王在車內就討論要不要輾過狗，並決定要輾過，且眼見狗和車距離有3戶民宅，至少有3秒反應時間，王卻決意輾過狗。一審痛斥王男無視尊重動物生命、保護動物，態度惡劣，依違反動物保護法不得任意宰殺動物罪，判他3月徒刑，併科罰金20萬元，得易科罰金、易服勞役。

王男不服上訴，主張已向飼主道歉、賠償6萬元調解成立，並聲稱自己經這次事件，必當以此為戒，請求給予緩刑，以利他自新。

台中高分院二審認為，王男上訴後已經和飼主調解成立，之後才認罪，飼主也同意給予緩刑，可見他仍有悔意、彌補損害，判處駁回上訴，宣告緩刑2年。

示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
示意圖，與本案無關。圖／報系資料照

動物 行車記錄器 鄰居

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