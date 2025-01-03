彰化教授捏女大生大腿內側 不認罪...性騷擾判5月確定

彰化某大學教授指導女學生使用科學儀器時，竟伸手捏她大腿內側，對方怕影響實習隱忍到成績出來才求助，王始終否認犯行；法院比對在校多人證詞，有人目睹王會碰女學生蝴蝶袖、小腿，認定他犯行明確，ㄧ、二審都依性騷擾罪判王男5月，得易科罰金，全案確定。

檢方起訴指出，王姓教授2021年3月12日在校內時，因有廠商來指導運動科學儀器，且當時由他的1名女學生擔任受試者，王竟趁著對方坐在治療床上不及抗拒時，伸手捏女學生的大腿內側性騷，女學生害怕影響實習成績，直到課程結束成績出來，才鼓起勇氣向其他教授哭訴而曝光。

檢方訊時，女學生指證歷歷，也提出當天日記寫下遇害內容，其他教授也說，看過王男在非治療期間碰觸女學生，被害人就會閃躲，直到實習成績出來她才哭訴求助。

彰化地院一審時，王男矢口否認性騷，辯稱依課表他當天有其他課程，不可能對女子性騷，還反控她前後證詞不一。女子表示，和王男無嫌隙，王還是和她相同專業的教授，社會地位權勢都遠高於她，沒有誣陷他反讓自己學習、事業上受阻的動機。

一審也說，女學生遇害除未再念該校研究所，也接受心理諮商，開庭時也當庭哭泣，可見她有創傷反應；其他教授稱，有次聊到減肥，王就碰女學生的蝴蝶袖、小腿，對方都會閃躲。

一審認為，王為人師表，就其專業領域對身體會有不可避免碰觸，對身體界線分際更當審慎明確，卻為滿足慾望騷擾女學生，犯後否認、未和解，依性騷擾罪判他5月，得易科罰金；王男、檢察官均不服上訴，王仍否認性騷。

台中高分院二審時，女大生說當天穿短褲，王問她腿會不會酸，說完就用右手捏她左邊的大腿中段內側，廠商有看見還跟王說這樣會有性平問題，王回稱「這邊是防護室沒有關係」，自己當場嚇到來不及反應，回家越想越不對勁有用日記寫下。