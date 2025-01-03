快訊

1月20日記得刷本子！這8.5萬人能領退稅紅包

錄影帶全面消失？第一批產品將在今年2025全消磁

柯文哲遭押回籠 要在北所過年…除夕豪華年菜大餐曝

聽新聞
0:00 / 0:00

南投交通違規、車禍傷亡改善 超速增加原因竟是假日車隊多

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣警察局推動交通科技執法，取締酒後駕車等7項重大交通違規，去年車禍傷亡A1、A2事故都比112年減少，重大交通違規也明顯改善，只有嚴重超速不減反增，原因和假日車隊出遊有關，警方將持續精準執法，遏止違規事件，維護安全的交通環境。

南投縣警局統計去年A1類交通事故44件，比112年減少22件；A2類交通事故7184件，較112年減少416件，有效減少交通事故的發生，顯著提升對人民生命及財產的保障。

警方為降低交通事故死傷人數，運用科技執法設備、移動式測速照相及結合環保、監理單位聯合稽查取締勤務，加強「酒後駕車」、「闖紅燈」、「嚴重超速」、「逆向行駛」、「轉彎未依規定」、「蛇行、惡意逼車」、「不暫停讓行人」等7項重大違規取締。

警方統計7項重大違規，除嚴重超速較112年增加265件外，其餘6項重大違規均有減少趨勢，縣警局表示，透過交通安全宣導大大提升民眾守法意識，進而防範交通事故發生；另統計7項重大違規，前3名違規依序為左轉彎未依規定、闖紅燈及逆向行駛。

南投縣警局表示，今年1月1日起配合警政署持續執行7項重大違規取締，檢視違規熱時、熱點，並配合分析易肇事路段，精準執法，以遏止相關違規事件，並透過學校、社區、社群及媒體等多種形式，推廣交通安全教育宣導，正確讓行觀念、安全駕駛行為，維護行車安全，打造友善用路環境。

重機車隊常在139縣道超速違規，警方沿路攔截取締。圖／南投警分局提供
重機車隊常在139縣道超速違規，警方沿路攔截取締。圖／南投警分局提供
南投縣加強科技執法，闖紅燈、酒後駕駛等違規改善，車禍死傷案件也比前年減少。圖／南投縣警局提供
南投縣加強科技執法，闖紅燈、酒後駕駛等違規改善，車禍死傷案件也比前年減少。圖／南投縣警局提供

交通事故 南投縣 闖紅燈

延伸閱讀

濁水溪流域今開放撿拾漂流木！「若有烙印」通報獲10%報酬

家族攬縣府34億工程 綠控藍南投草屯鎮長候選人涉圖利

2無照高中生騎車疑超速撞死老婦 警方過失致死罪送辦

2無照高中生騎士疑超速 追撞東石8旬婦送醫多日不治

相關新聞

陸軍上兵站衛哨摸魚「溜回寢室睡覺」　緩起訴遭撤判決曝光

陸軍防空營陳姓飛彈裝填上兵，2022年4月清晨站衛哨，沒想到上哨半小時，就溜回寢室睡大頭覺，讓營區大門洞開，安全士官發現...

假立委顧問「喬」凍結銀行帳戶 詐財65萬＋酒店消費 認罪和解獲緩起訴

楊姓男子自稱立委鄭天財榮譽顧問，涉向從事虛擬貨幣交易的李男佯稱，可請立委「喬」被凍結的銀行帳戶，陸續詐取65萬元、酒店消...

科技廠光電工程品質差 「綠能蟑螂」討債提報掃黑

雲林某工程公司陳姓負責人承包台南某科技公司光電工程，疑以便宜建材及拙劣施工遭退場，找人向中游包商要求500萬元尾款，經警...

先問「要撞過去喔」？台中男故意輾死小狗瞎扯沒看到...賠6萬換緩刑

台中王姓男子開車故意輾死鄰居養的狗，事後瞎扯沒看到，法院一審從行車記錄器發現，王看到狗後就和乘客討論「要撞過去喔？」「嗯...

彰化教授捏女大生大腿內側 不認罪...性騷擾判5月確定

彰化某大學教授指導女學生使用科學儀器時，竟伸手捏她大腿內側，對方怕影響實習隱忍到成績出來才求助，王始終否認犯行；法院比對...

南投交通違規、車禍傷亡改善 超速增加原因竟是假日車隊多

南投縣警察局推動交通科技執法，取締酒後駕車等7項重大交通違規，去年車禍傷亡A1、A2事故都比112年減少，重大交通違規也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。