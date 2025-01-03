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南投交通違規、車禍傷亡改善 超速增加原因竟是假日車隊多
南投縣警察局推動交通科技執法，取締酒後駕車等7項重大交通違規，去年車禍傷亡A1、A2事故都比112年減少，重大交通違規也明顯改善，只有嚴重超速不減反增，原因和假日車隊出遊有關，警方將持續精準執法，遏止違規事件，維護安全的交通環境。
南投縣警局統計去年A1類交通事故44件，比112年減少22件；A2類交通事故7184件，較112年減少416件，有效減少交通事故的發生，顯著提升對人民生命及財產的保障。
警方為降低交通事故死傷人數，運用科技執法設備、移動式測速照相及結合環保、監理單位聯合稽查取締勤務，加強「酒後駕車」、「闖紅燈」、「嚴重超速」、「逆向行駛」、「轉彎未依規定」、「蛇行、惡意逼車」、「不暫停讓行人」等7項重大違規取締。
警方統計7項重大違規，除嚴重超速較112年增加265件外，其餘6項重大違規均有減少趨勢，縣警局表示，透過交通安全宣導大大提升民眾守法意識，進而防範交通事故發生；另統計7項重大違規，前3名違規依序為左轉彎未依規定、闖紅燈及逆向行駛。
南投縣警局表示，今年1月1日起配合警政署持續執行7項重大違規取締，檢視違規熱時、熱點，並配合分析易肇事路段，精準執法，以遏止相關違規事件，並透過學校、社區、社群及媒體等多種形式，推廣交通安全教育宣導，正確讓行觀念、安全駕駛行為，維護行車安全，打造友善用路環境。
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