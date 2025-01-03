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派出所長收10萬無視廢土業濫倒 判刑9年10月定讞
新北市警察局金山分局前派出所長蔡明和收受賄賂10萬元，對傾倒廢土視而不見，最高法院認審判超過8年，符合刑事妥速審判法減刑要件，依貪汙違背職務收受賄賂罪判蔡有期徒刑9年10月，褫奪公權4年，犯罪所得沒收。全案定讞。
蔡明和原是金山分局重光派出所所長，2014年時，謝姓土方業者未經許可擅自從事營建工程廢棄物清理，謝輾轉認識江姓農地管理人，取得江同意在江的農地傾倒廢土。
2014年9月12日，謝為應付警察及環保局取締，與掮客先與蔡明和商議公關費，蔡索賄10萬元，謝同意給付，謝於是透過中間人將現金拿進所長辦公室親交蔡明和收受，相關農地遭謝傾倒廢土的事於是未遭重光派出所查處。
台灣高等法院更二審認為，蔡明和要求、期約及收受賄賂10萬元明確，他收受公關費即未以警察身分加以取締，犯貪汙治罪條例違背職務收受賄賂罪，不過，貪汙案繫屬法院8年仍未確定，減刑改判蔡有期徒刑9年10月，蔡提上訴，最高法院駁回。
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