境外茶混充台灣茶網售 高雄某茶業負責人坦白獲輕判
高雄市某茶業公司將越南茶葉摻進台灣茶葉中混合攪拌，貼標冒充台灣茶在網路銷售，經農業部茶業改良場判別結果為「境外茶」。高雄地院依詐欺取財罪，判陳姓負責人1年徒刑，緩刑2年，並依食品安全衛生管理法，科罰金10萬元。
判決指出，陳姓男負責人在網路設「天恩茶天下」網站販賣茶葉，但自2021年8月，以每公斤153元、160元等價格，向上游公司購入越南茶葉後，指示不知情的員工，在高雄市鳳山區公司，將越南茶葉按比例混入台灣茶葉，製造成「536台灣冬阿里山青茶」、「525阿里山金萱」、「535台灣特金萱茶」、「585台灣澈蜜綠金萱」、「595台灣冬季特金萱」、「511黃金烏龍茶」等茶葉名稱在網路販售。
陳姓負責人在這些茶葉包裝，貼原產地是台灣的虛偽標籤貼紙，自行或指示員工，以LINE向客戶推售茶葉，佯稱這些茶葉都台灣生產的茶葉。
法務部調查局高雄市調查處2022年12月將所購茶葉，送請農業部茶葉改良場檢驗，判別結果為「境外茶」，去年1月13日前往陳的茶業公司搜索，發現自2021年8月到去年1月查獲時，共陳因販售這批茶葉，獲利41萬餘元。
法官認為，陳姓負責人從事茶葉販售多年，明知經營生意應秉持良知及誠信，竟貪圖私利，在台灣茶葉中攙入低價的越南茶，並虛偽標記為台灣茶對外販售，致消費者無從認識茶葉原產國及品質，影響消費者權益及交易安全，考量陳姓負責人涉案後始終自白犯行，並與被害人達成和解，賠償損失，判決1年，緩刑2年。
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