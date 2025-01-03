獨／警專44期招生 這警局創先例...警員推薦人來報考可記嘉獎
警察專科學校專科警員班第44期招生，民間公布招生2207人，比去年43期多187人；有官警指出，警察被送法院、生病、離職或退休等，年耗損近千人，特別的是，警專公布招考訊息後，屏東縣警局創先例，凡警員推薦人招考可記1支嘉獎，以6支為限。
台灣警察專科學校專科官方網站公布警員班第44期招生訊息，報名日期從今年2月24日起至3月6日止，考試日期在5月4日，報考資格：凡高中（職）以上畢業，年齡在25歲以下均可。
警專指出，考上警專的修業期間為2年，共4學期，享公費待遇及生活津貼；畢業分發待遇在特考及格後，由用人機關分發基層單位，每月薪俸平均5至6萬元。
雖警專未說明招考員額，但據查，坊間補習班已公告今年警專44期將招考2207人，比去年43期多187人，也是7年來招考最多人數的一次。
有基層官警分析，由於這兩年，有不少員警因觸犯法律被法院解職，還有人離職、退休、申請育嬰假或生病、或辭職另謀高就等因素，可能是今年警專招考員額比往年人數多的原因。
警專釋出招生訊息後，屏東縣警局也創先例，呼籲各單位加強宣導並鼓勵所屬推薦符合資格的民眾報考，凡是推薦符合資格報考者，可記嘉獎一支，上限為嘉獎6支；推薦錄取並報名者可一次記嘉獎2支，上限為嘉獎6支。
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