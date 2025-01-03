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影／南市刑大掃蕩環保犯罪集團 破壞300多公頃土地　主嫌6人收押

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市刑警大隊上午宣布偵破龐大「環保組織犯罪集團」，耗時5個月共搜索台南、高雄78處所查出運輸業者、地主及包商91人涉案、目前羈押集團49歲許姓主嫌等6人，找到非法建築廢棄物掩埋場15處、查扣挖土機4部、砂石車6部、帳冊等證物，依廢棄物清理法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送檢方偵辦中。

警方估計該集團破壞至少3百多公頃土地，開挖深度約2至4.5公尺，為謀取暴力嚴重破壞國土與環境，根據開挖面積之廢棄物，不法獲利難以估計，偷埋的廢棄物清運至少要花約2億元。

刑大偵五隊表示，以承包整地填土工程、私設土資場掩護，協助營建包商或建築業者處理混凝土塊、磚塊、磁磚、柏油塊、雜土等營建廢棄物，載運至台南安南、七股、善化等區魚塭及綠能太陽光電場基地等場域隨意傾倒或掩埋，嚴重汙染土地及破壞國土環境。

刑大大隊長李宏倫表示，刑大偵五、偵三、偵七隊與科偵隊及所屬15個分局合作，自去年8月一路追查到12月，先後搜索台南東區、南區、北區及安南、新市、善化、永康、歸仁等區及高雄市苓雅、楠梓區等27處，查扣手機19支、契約書、載運簽收單及發票等相關證物，涉案嫌犯送辦。

李宏倫表示，部分營造建築業者施工後因無法自行處理工地及建築物產出的磚頭、柏油、水泥塊等廢棄物，透過許姓犯嫌清運處理。民眾處理廢棄物要找經政府許可、合法的清運業者及土資場，為了守護民眾的健康及維護國土永續發展，不容不法分子任意掩埋廢棄物破壞國土環境，刑警大隊將持續打擊破壞環境組織犯罪集團，如民眾有發現可疑分子破壞環境或汙染國土等不法，可打110或向環保單位檢舉報案。

台南市刑大「掃蕩環保組織犯罪集團」，查獲非法傾倒掩埋廢棄物。圖／警方提供
台南市刑大「掃蕩環保組織犯罪集團」，查獲非法傾倒掩埋廢棄物。圖／警方提供
台南市刑大「掃蕩環保組織犯罪集團」，查獲非法傾倒掩埋廢棄物。圖／警方提供
台南市刑大「掃蕩環保組織犯罪集團」，查獲非法傾倒掩埋廢棄物。圖／警方提供
台南市刑大「掃蕩環保組織犯罪集團」，主嫌6人羈押。圖／警方提供
台南市刑大「掃蕩環保組織犯罪集團」，主嫌6人羈押。圖／警方提供
台南市刑大「掃蕩環保組織犯罪集團」，查獲非法傾倒掩埋廢棄物。圖／警方提供
台南市刑大「掃蕩環保組織犯罪集團」，查獲非法傾倒掩埋廢棄物。圖／警方提供
台南市刑大「掃蕩環保組織犯罪集團」，查獲非法傾倒掩埋廢棄物。圖／警方提供
台南市刑大「掃蕩環保組織犯罪集團」，查獲非法傾倒掩埋廢棄物。圖／警方提供
台南市刑大「掃蕩環保組織犯罪集團」，查獲非法傾倒掩埋廢棄物。圖／警方提供
台南市刑大「掃蕩環保組織犯罪集團」，查獲非法傾倒掩埋廢棄物。圖／警方提供
台南市刑大「掃蕩環保組織犯罪集團」，主嫌6人羈押。圖／警方提供
台南市刑大「掃蕩環保組織犯罪集團」，主嫌6人羈押。圖／警方提供

台南 廢棄物 建築

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