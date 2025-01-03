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曾質疑大法官死刑「一致決」要求！吳巡龍派任司法官學院院長

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部公布司法官學院院長新人事案，澎湖地檢署檢察官以「一審」檢察官之姿獲派任。吳巡龍日前曾在最高檢察署的死刑研討會發言，表示憲判「一致決」的要求，會造成任一職業法官不判死即可推翻國民法官法庭決定。本月9日吳上任。

法務部表示，吳巡龍曾任最高檢察署調辦事檢察官、一審檢察官及主任檢察官、司法官學院導師等檢察職務，熟稔司法官學院各項行政及教學業務。

法務部說，吳巡龍法學著作甚豐，領域跨越檢察實務及法理研究，學養俱優，堪當司法官學院作育英才之重任。

2023年3月時，前總統蔡英文其時預備提名4位新任大法官，大法官審薦小組發函中華民國檢察官協會盼檢察界能舉才，檢察官協會召開理、監事會議後決定推薦吳巡龍。

吳巡龍是道地澎湖子弟，早年拒絕升任主任檢察官，寧願選擇留在家鄉服務；2012年，最高法院決議「只調查對被告的有利事項，檢察官要負舉證責任」，吳巡龍曾到最高法院前靜坐抗議，檢察官協會前理事長施慶堂還帶1078名檢察官的連署書雨中現場聲援吳。

最高檢察署成立訴訟組今天揭牌，澎湖地檢署檢察官吳巡龍（圖）。記者邱德祥／攝影【作者：邱德祥，日期：2019-02-26，數位典藏序號：20190226000001819】
最高檢察署成立訴訟組今天揭牌，澎湖地檢署檢察官吳巡龍（圖）。記者邱德祥／攝影【作者：邱德祥，日期：2019-02-26，數位典藏序號：20190226000001819】
澎湖地檢署檢察官吳巡龍，昨天前往最高法院靜坐，抗議最高法院決議違憲，指法院僅對「有利被告」有負調查義務，「不利被告」則無，此讓法律的「天平」失衡，要求撤銷違憲的決議。記者黃義書／攝影【作者：黃義書，日期：2012-06-04，數位典藏序號：20120604000000538】
澎湖地檢署檢察官吳巡龍，昨天前往最高法院靜坐，抗議最高法院決議違憲，指法院僅對「有利被告」有負調查義務，「不利被告」則無，此讓法律的「天平」失衡，要求撤銷違憲的決議。記者黃義書／攝影【作者：黃義書，日期：2012-06-04，數位典藏序號：20120604000000538】

司法官 檢察官 法務部

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