曾質疑大法官死刑「一致決」要求！吳巡龍派任司法官學院院長

法務部公布司法官學院院長新人事案，澎湖地檢署檢察官以「一審」檢察官之姿獲派任。吳巡龍日前曾在最高檢察署的死刑研討會發言，表示憲判「一致決」的要求，會造成任一職業法官不判死即可推翻國民法官法庭決定。本月9日吳上任。

法務部表示，吳巡龍曾任最高檢察署調辦事檢察官、一審檢察官及主任檢察官、司法官學院導師等檢察職務，熟稔司法官學院各項行政及教學業務。

法務部說，吳巡龍法學著作甚豐，領域跨越檢察實務及法理研究，學養俱優，堪當司法官學院作育英才之重任。

2023年3月時，前總統蔡英文其時預備提名4位新任大法官，大法官審薦小組發函中華民國檢察官協會盼檢察界能舉才，檢察官協會召開理、監事會議後決定推薦吳巡龍。