基隆里長巿府陳情罵粗話 嗆「不知我是誰？」被罰3千

基隆市安樂區七賢里長鍾尚倫去年12月5日，因與某國中聘僱的遊覽車司機有行車糾紛，前往基隆市政府教育局陳情反映，要求教育局督導，但鍾被控公然謾罵「他媽的」、「白目」、「不知道我是誰嗎？」等語，法官依違反社會秩序維護法「藉端滋擾」，罰鍰3千元。

基隆地院判決書指出，去年12月5日下午4時10分，鍾尚倫到安樂路二段的安樂區行政大樓8樓教育處辦公室，因與某國中聘僱的遊覽車司機有行車糾紛，前往教育處陳情反映，要求教育局督導。

判決書說，鍾尚倫被控在公務機關場所內，公然謾罵「他媽的」、「媽的」、「幹」、「白目（台語）」、「不知道我是誰嗎？」的方式藉端滋擾公眾得出入之場所。

法官指出，鍾在警詢坦承因情緒上來，有罵「他媽的」之類的詞彙，與證人在警詢證述大致相符，並有監視器光碟佐證，認為他的行為已踰越一般社會大眾所容許的合理範圍，而擾及該場所安寧秩序。

法官表示，先不論該事件是否屬於教育處的業務，鍾既身為里長當知道如何反映民情，卻於公眾得出入的公務機關內，以顯然不當的言詞謾罵、喧鬧不聽禁止。

法官說明，所謂「藉端滋擾」，即應指行為人有滋擾場所的本意，以言語、行動等方式，藉特定事端擴大發揮，踰越該事端在一般社會大眾觀念中所容許的合理範圍，而擾及場所的安寧秩序，致難以維持或回復者而言。