音樂博士留德任教無法服兵役 這原因讓法官拒給緩刑

桃園龍潭黃男琴藝精湛，高中畢業即赴德就讀前十大著名音樂學院，2019年起留校任教，無法返國服兵役，委由父親向桃檢自首，檢依妨害兵役罪起訴並聲請簡判，桃園地院依法判3月；法官以「杜絕役男出境後，僅支付一定金額便能免除服役義務和刑事責任的錯誤認知」拒給緩刑。

起訴指出，黃男是1992年生的役男，新竹中學畢業後即赴德國留學，2022年間因故短暫返國，下半學年要回德國時，經移民署核准以就學身分出境後，已逾役男出境博士就學最高年限30歲規定，經公所2023年1月催告3個月內返國當兵，但屆期仍未見他返國向收訓單位報到入營，致未能接受常備兵役徵集處理。

法官審閱卷證，有黃男的德國美茵茲大學音樂學院出具的工作證明。黃男在遭送辦前，即委由父親代為向桃園地檢署檢察官自承犯罪並接受裁判，符合自首要件，依刑法第62條前段規定減輕其刑。

法官審酌，被告黃男於服役前出國就學後滯留他國不歸，嚴重妨害國家徵兵及公民履行義務的公平性及國防兵員充足等情狀，量處適當之刑，並諭知得易科罰金9萬元，可上訴。