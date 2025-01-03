鑽系統漏洞偷請假 汐止警獲緩起訴

汐止分局外觀。圖／聯合報系資料照片 新北市汐止警分局李姓警員涉嫌利用市警局請假系統漏洞，以公務電腦登入後，透過網頁原始碼刪除自己請假紀錄後再請假，一年半內多請12天休假，不法利益2萬多元；檢方考量他繳回不法所得，依詐欺取財等罪緩起訴處分，繳公庫5萬元、8小時法制教育。

新北市警局表示，李員任警前從事電腦相關工作，熟悉程式操作，透過網頁原始碼修改相關紀錄；事發後即請廠商修改系統程序BUG。李員行為由分局召開獎懲委員會決定行政懲處。

據了解，28歲李姓警員任職社后派出所，發現市警局治安治理決策資訊服務系統內的請假系統存在漏洞，2023年1月至2024年6月間，透過Chrome瀏覽器進入請假資料、在查詢功能點選請假紀錄後，啟用瀏覽器的開發人員模式查看網頁程式碼，啟用刪除功能後刪除請假紀錄，使系統紀錄消失，再重新請假。

汐止分局發現李員休假日數過多，調查後發現此漏洞，李員共多出12筆請假紀錄，且多領取2萬多元加班費等薪俸。

警方表示，事發後立即通報資訊單位完成系統漏洞修正，並將李員調至警備隊，詢後依使公務員登載不實、詐欺取財及變更電磁紀錄等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

檢方偵結，考量李員無前科，犯後坦承犯行且已繳回不法所得，緩起訴2年，8個月內支付公庫5萬元、完成8小時法治教育課程。李員去年7月已辭職。